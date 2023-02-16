Судові повістки, повідомлення та виклики можуть надходити і на електронні месенджери — відповідний Порядок затверджено наказом Державної судової адміністрації від 23 січня 2023 року №28.

Згідно з Порядком повістки за заявою учасника судового процесу першочергово надсилатимуть на месенджер. Якщо мобільний телефон абонента не «прив’язаний» до месенджера, повістки, як і раніше, надходитимуть у формі СМС-повідомлень.

Також повідомляється, що месенджер аналогічно СМС-повідомленням забезпечуватиме доставку текстових повідомлень на номери мобільних телефонів учасників справи, що цілком відповідає нормам процесуального законодавства в частині можливості повідомлення учасників судового процесу через інші засоби зв’язку (зокрема, мобільного), які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику.

Дані, які підтверджуватимуть надсилання та доставку таких повідомлень на Viber, будуть надходити та зберігатися в автоматизованій системі документообігу суду (із запобіганням їх видалення чи коригування).