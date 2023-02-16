Ось що має бути в раціоні кожної людини, аби серце було міцним до старості.

1. Натуральні харчові волокна. Клітковина допомагає знижувати рівень холестерину в крові при дотриманні правил дієти з низьким вмістом холестерину та насичених жирів. Крім харчування, необхідно обов’язково виділяти час на регулярну фізичну активність, що допоможе тримати вагу в нормі.

В аптеках продається насіння подорожника. Волокна його листя найефективніше знижують рівень «поганого» холестерину.

2. Омега-3 ненасичені жирні кислоти. Поліненасичені жирні кислоти омега-3 у великій кількості містяться в деяких видах риби, овочів та інших рослинних продуктах.

Подібні кислоти організм не виробляє, тому єдиний варіант підтримувати в нормі рівень їхнього вмісту в організмі — приймати разом із їжею або добавками, наприклад, риб’ячим жиром.

Поліненасичені жирні кислоти омега-3 важливі для зниження вироблення тригліцеридів, при надмірній кількості яких зростає ризик розвитку ішемічної хвороби, інсульту та інших захворювань серця.

3. Магній. Низький рівень магнію може бути провісником захворювань серцево-судинної системи. Серед інших недуг людині загрожує високий артеріальний тиск, утворення бляшок в артеріях, відкладення солей кальцію в м’яких тканинах, затвердіння артерій і підвищення рівня «поганого» холестерину.

Препарати магнію можна зустріти в декількох формах: магнію цитрат, магнію глюконат і магнію гідроксид. Щоб придбати правильну добавку, варто порадитися зі своїм лікарем або фармацевтом, розповівши, для яких цілей вам потрібен магній.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.