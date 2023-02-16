Перше підживлення в сезоні має забезпечити культурам, що прокидаються, достатньо сил і засобів на початок руху соку, утворення першої зелені — особливо, якщо ви забули або не встигли внести добрива восени. Але є певні нюанси, про які варто знати.

Фосфорні та калійні добрива зазвичай важкорозчинні. При внесенні по снігу їхні гранули передусім глибоко плавитимуть сніговий покрив, а при підвищенні температури швидше змиються «убік» у ще не повністю розчиненому стані й тільки забруднюватимуть довкілля. Для повноцінної дії такі добрива треба загорнути в ґрунт, а лише потім добре пролити водою.

Азотні добрива в переважній більшості повинні бути обов’язково загорнуті в ґрунт для повноцінної дії — на повітрі вони просто частково випаровуються без будь-якої користі для рослин. До того ж, наприклад, при неправильному внесенні тієї ж сечовини в ґрунт у результаті хімічної реакції виділяється газоподібний аміак, який може пошкодити молоді паростки, а при підвищеній концентрації — загальмувати схожість насіння.

Будь-які мінеральні підживлення з хлоридами у складі в принципі не варто вносити навесні, а треба використовувати лише восени — до початку вегетації хлор повинен випаруватися, щоб не завдати шкоди рослинам.

Органічні добрива (зола, торф, компост, гній) теоретично можуть бути використані рано навесні, але не у випадку безцільного розкидання по всьому сніговому покриву ділянки, а тільки якщо будуть поміщені безпосередньо в поливальні кола та канавки.

Комплексні мінеральні добрива (азофоска, аміачна чи кальцієва селітра), де елементи містяться у вигляді легкодоступних для рослин сполук, також можна використовувати по снігу, але не всі. Наприклад, азофоска практично «не працює» в холодному ґрунті, а через нестачу тепла нітрати накопичуються у верхньому шарі ґрунту, потім при потеплінні моментально всмоктуючись корінням рослин. До того ж за такого підходу дози добрив не розраховують окремо для кожної культури, а вносять практично навмання, ризикуючи «перегодувати» рослини з непередбачуваними наслідками.

Важливо. Багато добрив (особливо комплексних, багатокомпонентних) досить дорогі, тому їх внесення по снігу, коли великий ризик вимивання, просто стане марнотратством. Чи варто ризикувати, вирішувати вам. Загалом краще потурбуватись про своєчасне осіннє підживлення та грамотне внесення добрив у квітні—травні.