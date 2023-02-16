Маринована капуста швидкого приготування. Варена картопля, малосольний оселедець і така капуста — чудова вечеря на столі.

1 кг білоголової капусти

середня морквина

червоний болгарський перець

3—4 чубчики часнику

Маринад:

0,5 л води

1 столова ложка солі

100 г цукру

100 мл олії

100 мл оцту (9%)

5—6 горошин чорного перцю

3—4 гвоздики

1 лавровий листок

Капусту нашаткувати. Морквину натерти на тертушці для моркви по-корейськи. Перець нарізати дуже тоненькими часточками. Дрібно нарізати часник. Усе викласти в миску, перемішати, капусту м’яти не треба.

Для маринаду змішати всі продукти в каструлі. Довести до кипіння, зразу зняти. Одразу залити капусту гарячим маринадом. Покласти таріль, на неї — вантаж (3-літрову банку з водою). Залишити на столі на 5–6 год. (або на ніч). Перекласти в скляну банку (без розсолу), перед вживанням добре охолодити.