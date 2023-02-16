Маринована капуста швидкого приготування. Варена картопля, малосольний оселедець і така капуста — чудова вечеря на столі.
- 1 кг білоголової капусти
- середня морквина
- червоний болгарський перець
- 3—4 чубчики часнику
Маринад:
- 0,5 л води
- 1 столова ложка солі
- 100 г цукру
- 100 мл олії
- 100 мл оцту (9%)
- 5—6 горошин чорного перцю
- 3—4 гвоздики
- 1 лавровий листок
Капусту нашаткувати. Морквину натерти на тертушці для моркви по-корейськи. Перець нарізати дуже тоненькими часточками. Дрібно нарізати часник. Усе викласти в миску, перемішати, капусту м’яти не треба.
Для маринаду змішати всі продукти в каструлі. Довести до кипіння, зразу зняти. Одразу залити капусту гарячим маринадом. Покласти таріль, на неї — вантаж (3-літрову банку з водою). Залишити на столі на 5–6 год. (або на ніч). Перекласти в скляну банку (без розсолу), перед вживанням добре охолодити.
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