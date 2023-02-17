Найперше нагадаємо, що цьогоріч ВПО автоматично продовжуються виплати щомісячної грошової допомоги від держави: 3 тис. грн для дітей та осіб із інвалідністю та 2 тис. грн для всіх інших осіб.

Право на отримання допомоги на проживання в цьому році мають такі категорії громадян:

особи, які виїхали з населених пунктів, що включені до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих рф;

які мають непридатне для проживання або зруйноване житло та подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема, через портал «Дія»;

особи, які мають документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження або знищення нерухомого майна через бойові дії, терористичні акти, диверсії, спричинені агресією рф;

хто отримував щомісячну адресну допомогу ВПО для покриття витрат на проживання станом на 24 лютого 2022 року;

особи, які повторно перемістились із тимчасово окупованих територій або тих, на яких ведуться бойові дії, після 24 лютого 2022 року.

Отримати довідку ВПО та подати заяву на виплату грошової допомоги на проживання можна за допомогою застосунку «Дія», роз’яснюють у Мінреінтеграції.

Також внутрішньо переміщені особи можуть звертатися до органів соцзахисту населення, в ЦНАП або до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.