Пройдіться по квітнику і знайдіть такі «нетерплячі» тюльпани, які почали проростати під час відлиг. Явище це небажане. Тому насипте зверху на кожен із них шар ґрунту. А от викопувати цибулини в жодному разі не можна, бо постраждає коренева система.

Видаляти паростки потрібно, лише якщо їх довжина більше 10 см. Роблять це обережно, обертальними рухами, аби не нашкодити цибулині. Після цього рослину присипають землею.

На майбутнє ніколи не поспішайте восени висаджувати тюльпани. Робіть це лише з настанням стійких холодів — приблизно за 2—3 тижні до промерзання ґрунту. Дуже важливий нюанс — глибина посадки. Висаджуйте не менше, ніж на три висоти цибулини. Зазвичай передчасне проростання буває у висаджених близько до поверхні ґрунту.