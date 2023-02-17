Рецепт без масла та яєць, проте пиріг виходить ніжний, як торт, із вологим м’якушем.

1 склянка манної крупи

1 склянка борошна

1 склянка цукру

1 склянка молока

1,5 чайні ложки розпушувача

4 великі яблука

шматок вершкового масла

У миску всипати манку, борошно, цукор, розпушувач, перемішати. Яблука почистити, крупно натерти, розділити на 3 частини.

Форму (діаметр 20 см) застелити пергаментом, щедро змастити маслом. Перший шар пирога — 1 склянку борошняної суміші висипати на дно, розрівняти. Далі — шар яблук. Залити 1/3 склянки гарячого молока. Потім — знову 1 склянка борошняної суміші, яблука, молоко. Так само зробити третій шар. Випікати при 180 градусах близько 40 хв. Дістати з форми, коли пиріг повністю охолоне. Присипати цукровою пудрою.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.