Рецепт без масла та яєць, проте пиріг виходить ніжний, як торт, із вологим м’якушем.
- 1 склянка манної крупи
- 1 склянка борошна
- 1 склянка цукру
- 1 склянка молока
- 1,5 чайні ложки розпушувача
- 4 великі яблука
- шматок вершкового масла
У миску всипати манку, борошно, цукор, розпушувач, перемішати. Яблука почистити, крупно натерти, розділити на 3 частини.
Форму (діаметр 20 см) застелити пергаментом, щедро змастити маслом. Перший шар пирога — 1 склянку борошняної суміші висипати на дно, розрівняти. Далі — шар яблук. Залити 1/3 склянки гарячого молока. Потім — знову 1 склянка борошняної суміші, яблука, молоко. Так само зробити третій шар. Випікати при 180 градусах близько 40 хв. Дістати з форми, коли пиріг повністю охолоне. Присипати цукровою пудрою.
Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.
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