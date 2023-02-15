Наша психіка за своєю природою унікальна та пластична. Учені досі дивуються можливостям і потенціалу психічних реакцій людини на те, що відбувається. Отримуючи шокову реакцію, спрацьовують насамперед захисні природні механізми — бийся, біжи чи замри.

Найчастіші реакції в людей на ті події, в яких ми всі зараз опинилися, — це відчуття розгубленості або бажання поїхати (сховатися, втекти, ізолюватися). І ці реакції цілком нормальні в тій ненормальній ситуації, в якій перебуває нині більшість українців.

Первинні захисні механізми допомагають психіці впоратися з шоком, загрозою життю. Мозок сприймає війну як катастрофу (гострий стресовий розлад). Усе, що загрожує життю людини, згодом може сформувати посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).

ЯК ЗРОЗУМІТИ, ЩО У ВАС Є ПТСР

Дисоціація — відчуття байдужості, розгубленості, відірваності від реальності. Коли складно збагнути сенс того, що відбувається, є труднощі у сприйнятті людей і подій довкола. Людина відчуває всередині порожнечу, самотність і не розуміє, для чого далі жити.

Гіперпорушення — надмірне бажання говорити, практично без зупинки, перестрибувати з теми на тему. Або моторне збудження — надмірна метушня, імітація діяльності, багатодіяльність.

Уникнення — небажання говорити про події, що травмують, уникнення спогадів. Для людини, яка отримала ПТСР, головний страх — це фобія спогадів. Тут важливо розуміти — у спогадах немає загрози.

Коли загроза життю відсутня, людина може відчувати симптоми ПТСР протягом 30 днів після отримання ГСР (гострий стресовий розлад). Далі психіка може відновитися самостійно. Якщо вищезазначені симптоми не зникають, краще звернутися до фахівця — психотерапевта, травмотерапевта чи кризового психолога.

Ольга КОТЛЯР, психологиня.