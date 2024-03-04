Ми звикли ділити артеріальний тиск на нормальний, підвищений чи знижений. Тим часом люди похилого віку часто страждають від перепадів тиску, коли його показники буквально протягом години можуть «стрибнути» від високого до дуже низького або навпаки. «Порадниця» з’ясувала, з чим це пов’язано та в яких випадках небезпечно.

РЕГУЛЯРНІ ПЕРЕПАДИ — ПРИВІД ДЛЯ ТРИВОГИ

— Артеріальний тиск (АТ) — це сила, яку наша кров чинить на стінки кровоносних судин, поки тече по них, — пояснює лікар-кардіолог вищої категорії Лідія СКОРОХОД. — Нормальними показниками АТ вважають цифри 120/80. Підвищений тиск називається гіпертонією, а знижений — гіпотонією. Проте в багатьох людей (різного віку, але в групі ризику — вікова категорія 60+) нерідко спостерігають стрибки тиску з чергуванням високого та низького за короткий період часу. У цього явища може бути безліч причин — як досить безпечних, так і тих, що свідчать про серйозні проблеми зі здоров’ям.

Перепади АТ можуть бути одноразовими та регулярними. Якщо проблема виникла один раз, вона зазвичай не становить небезпеки. Але якщо стрибки кров’яного тиску ви фіксуєте регулярно, не ігноруйте цей сигнал організму, а терміново зверніться до сімейного лікаря чи кардіолога.

КОЛИ НЕ ВАРТО НЕПОКОЇТИСЯ

За словами лікарки, до основних факторів, здатних спровокувати коливання АТ навіть у здорової та молодої людини, належать: стрімкий підйом з ліжка; будь-які різкі рухи, особливо головою; фізичні навантаження; сильні переживання та стреси; перепади температури повітря (наприклад, при відвідуванні лазні), що призводять до швидкого звуження або розширення судин; зневоднення організму.

Також проблеми з тиском здатні спричинити зміна погодних умов (характерно для метеозалежних людей), хронічне недосипання, побічна дія деяких ліків, вживання певних продуктів і напоїв (надто солоних страв, міцної кави, алкоголю), куріння.

Але при цьому в здорової людини показники артеріального тиску лише трохи відхиляються від норми й швидко до неї повертаються.

ЧИМ ЗАГРОЖУЄ ПАЦІЄНТАМ ПОХИЛОГО ВІКУ

Часті причини різких стрибків тиску в людей похилого віку — це різні хронічні захворювання, як-от вегетосудинна дистонія, хвороби серця, надниркових залоз і щитородібної залози, атеросклероз, патології головного мозку (пухлини, порушення циркуляції крові, запалення), шийний остеохондроз, грижа, цукровий діабет.

Крім того, медики пояснюють причини стрибків АТ у похилому віці змінами, що відбуваються в організмі: підвищенням в’язкості крові, втратою еластичності судин та їх ламкістю, утворенням атеросклеротичних бляшок і тромбів, посиленням навантаження на серце, порушенням обмінних процесів.

Різкі перепади тиску для людей старше 60 років становлять більшу небезпеку, ніж стабільно високі чи низькі показники. Вони в кілька разів збільшують навантаження на серце, прискорюючи його зношування, й провокують гіпертонічний криз, здатний стати причиною інфаркту міокарда. Також стрибки АТ можуть спричинити ураження судин головного мозку, ішемічну хворобу серця, інсульт.

ЩО МАЄ НАСТОРОЖИТИ

Щоб мати уявлення про показники свого АТ, потрібно вимірювати його кілька разів на день за допомогою тонометра. Але запідозрити коливання кров’яного тиску можна й за погіршенням самопочуття, що супроводжується такими симптомами: головним болем і запамороченням, чергуванням почервоніння та блідості шкіри, шумом у вухах, появою «мушок» перед очима, онімінням пальців, холодними кінцівками, тремтінням у м’язах усього тіла.

Також може спостерігатися уповільнення або пришвидшення серцебиття, відчуття нестачі повітря, задишка, ниючий або оперізуючий біль у грудях, посилене потовиділення, виражена слабкість і розбитість. Іноді спостерігається нудота і блювання, втрата свідомості та судоми.

ЛІКУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА

— Із проблемою різких перепадів тиску варто звернутися до сімейного лікаря, який з урахуванням вашого віку, способу життя та наявності хронічних захворювань направить на необхідні обстеження: загальні аналізи сечі та крові, дослідження рівня глюкози та холестерину в крові, УЗД внутрішніх органів, ЕКГ, добове моніторування АТ, — каже Лідія Скороход. — Вибір лікувальної тактики суто індивідуальний і залежить від того, що саме провокує різкі стрибки тиску — патологія або спосіб життя, а також — від ступеня підвищення тиску та ризиків серцево-судинних ускладнень.

Але є загальні профілактичні рекомендації для пацієнтів із стрибками АТ:

регулярно контролюйте свій рівень АТ, користуючись домашнім тонометром, за потреби — ведіть щоденник показників;

відмовтеся від міцної кави та чаю, куріння і вживання алкоголю;

їжте менше жирного та солоного, більше — овочів, фруктів, морської риби;

збільште рівень помірної фізичної активності, ходіть пішки мінімум 5 разів на тиждень по 30 хв.;

нормалізуйте сон і режим дня;

підтримуйте свою оптимальну вагу;

не зловживайте препаратами, які швидко знижують тиск, — їх можна приймати лише за призначенням лікаря.

Ірина КАДЧЕНКО.