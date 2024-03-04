Попри те, що перелік пільг для ветеранів праці, передбачений Законом України «Про основи соціальної захищеності ветеранів праці та інших громадян похилого віку», чималий, більшість із них несуттєві або не реалізуються на практиці через відсутність фінансування.

Ветерани праці мають право на:

користування за умови виходу на пенсію або зміни місця роботи поліклініками, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

першочергове безоплатне зубопротезування (за винятком протезування з коштовного каміння);

переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також на компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із залученням необхідних фахівців;

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках і першочергову шпиталізацію;

використання чергової щорічної відпустки в зручний час, а також отримання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

переважне право на забезпечення житловою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, і відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва, першочерговий ремонт житлових будинків і квартир, забезпечення їх паливом;

першочергове одержання позики на індивідуальне (кооперативне) житлове будівництво з погашенням її протягом 10 років, починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва, а також першочергове одержання позики для будівництва або придбання дачних будинків і благоустрою садових ділянок;

переважне право на вступ до садівничих товариств (кооперативів), кооперативів із будівництва та експлуатації колективних гаражів;

звільнення від плати за землю і сплати земельного податку;

безоплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі), автомобільним транспортом загального користування (за винятком таксі) в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах області за місцем проживання.

Пільговий проїзд надають за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищував розміру доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.