Насипний вівсяний пиріг із повидлом. На смак нагадує вівсяне печиво, готується швидко і просто.
- 200 г борошна
- 100 г вівсяних пластівців
- 1 чайна ложка розпушувача
- 1 чайна ложка кориці
- дрібка ванілі
- 50 г цукру
- 160 г вершкового масла
- чверть чайної ложки солі
- 250 г повидла
У миску просіяти борошно, всипати сіль, розпушувач, корицю і ваніль. Додати цукор і пластівці, перемішати. Холодне масло крупно натерти в борошняну суміш. Перетерти руками — має вийти крихта.
Форму (19х19 см) застелити пергаментом, змастити олією. Викласти половину вівсяної крихти, утрамбувати. Розподілити повидло. Присипати другою половиною крихти, утрамбувати.
Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Випікати 25–30 хв. Дати охолонути, розрізати на квадратики.
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