Насипний вівсяний пиріг із повидлом. На смак нагадує вівсяне печиво, готується швидко і просто.

200 г борошна

100 г вівсяних пластівців

1 чайна ложка розпушувача

1 чайна ложка кориці

дрібка ванілі

50 г цукру

160 г вершкового масла

чверть чайної ложки солі

250 г повидла

У миску просіяти борошно, всипати сіль, розпушувач, корицю і ваніль. Додати цукор і пластівці, перемішати. Холодне масло крупно натерти в борошняну суміш. Перетерти руками — має вийти крихта.

Форму (19х19 см) застелити пергаментом, змастити олією. Викласти половину вівсяної крихти, утрамбувати. Розподілити повидло. Присипати другою половиною крихти, утрамбувати.

Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Випікати 25–30 хв. Дати охолонути, розрізати на квадратики.