Навіть таку просту страву, як деруни, можна підняти на новий рівень, приготувавши смачну підливу з грибів.

Деруни:

500 г картоплі

маленька цибулина

1 яйце

2 столові ложки сметани

неповна чайна ложка солі

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

олія (для смаження)

Грибний соус:

300 мл сметани (будь-якої жирності)

200 г печериць

велика цибулина

50 г вершкового масла

олія

столова ложка борошна

неповна чайна ложка солі

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

2 невеликі зубчики часнику

Картоплю з цибулиною натерти на найдрібнішій тертушці, щоб вийшла однорідна кашка. Зайву рідину віджати — завдяки цьому не потрібно буде всипати борошно. Додати яйце, сметану. Посолити, поперчити. На розігріту сковороду з олією викладати по 1,5 столової ложки картопляної маси. Смажити з обох боків до рум’яної скоринки.

Для соусу в олії обсмажити до золотавого кольору дрібно нарізану цибулю. Печериці нарізати пластинками, додати до цибулі. Смажити до випаровування рідини. Окремо в невеликій каструльці розтопити вершкове масло. Всипати борошно і швидко перемішати, щоб не було грудочок, давши заваритися 1 хв. Продовжуючи помішувати, викласти сметану. Готувати на помірному вогні 3–4 хв. до загусання. Викласти соус до грибів. Додати подрібнений часник. Посолити, поперчити. Помішуючи, злегка все разом прогріти.

Подавати деруни гарячими, поливши соусом.