Пуансетія, або молочай прекрасний, — чагарник із родини молочайних родом із Мексики. Листя зелене, виїмчасте, на довгих червонуватих черешках. Квіти дрібні, зелені, розташовані у приквітниках. При розрізуванні стебел і листя виділяється білий сік, що може спричинити подразнення, алергію.

Пуансетія відома й під назвою «різдвяна зірка». Це одна з найпопулярніших різдвяних рослин завдяки оригінальним квітам. Але насправді велике контрастне листя на верхівці пагонів — це приквітники: яскраво-червоні, рожеві, малинові, жовті, кремові й навіть двоколірні чи плямисті. Квіти жовто-зелені, невеликі, непоказні.

Із червоних приквітників пуансетії ацтеки в давнину отримували природний барвник для косметики і тканин, а сік використовували для лікування лихоманки. Завдяки лікарю і ботаніку Дж.Пойнсетту, на честь якого названа рослина, пуансетія стала відома в Америці. Звичай купувати її на Різдво поширився й у Європі. В багатьох європейських країнах це традиційна різдвяна квітка. Взимку вона розкриває незвичайні великі приквітники, створюючи довкола дрібних непоказних квіточок подобу зірки. Шкода, що пуансетії, які приносять радість на свята, незабаром часто гинуть, бо господарі не знають, як їх доглядати.

Якщо придбали пуансетію задовго до Різдва, то поставте її на освітлене сонцем вікно, забезпечте температуру повітря близько 20 градусів удень і не нижче 15 вночі. Поливайте в міру підсихання ґрунту, оберігайте від протягів і холоду, бо пуансетія скидає листя за найменшого дискомфорту.

Щоб пуансетія розквітла наступного року і приквітники були яскраві, її поміщають в умови, схожі на природні. Створити їх нелегко, тому багато людей вважають за краще купувати пуансетію щороку в грудні, на початку цвітіння.

Пуансетія — рослина короткого дня, і це слід враховувати для забезпечення повторного квітування.

Після квітування слід укоротити пагони наполовину і помістити рослину в сухе приміщення з температурою повітря не нижче 12—15 градусів на кілька тижнів. Поливати зрідка. У травні гілочки обрізають ще раз до 15—18 см, пересаджують рослину в більший горщик, переносять у тепле сонячне приміщення і регулярно поливають. Згодом з’являться нові пагони, серед яких залишають кілька найсильніших. Кущик має бути компактним, пишним, за необхідності деякі пагони можна ще вкоротити. У середині травня пуансетію пересаджують, насипавши на дно горщика дренаж шаром 3 см. Ґрунт пухкий і поживний — суміш дернової, листкової землі, торфу, перегною та піску в рівних пропорціях. Після пересадки рослину злегка поливають і ставлять на світле тепле місце, потім регулярно поливають трохи підігрітою водою.

Після пересадки пуансетію 2 рази на місяць протягом літа підживлюють, чергуючи органічні добрива з мінеральними, а восени вносять добрива з більшим умістом фосфору та калію. Влітку пуансетія добре росте в напівзатіненому місці саду чи на балконі, а восени за температури нижче 17 градусів її заносять у будинок. Під час активного росту полив має бути частим, але помірним.

Для утворення красивих приквітників восени слід штучно обмежити світло. У вересні й жовтні протягом 2 місяців пуансетію щоночі поміщають у темряву на 13—14 год., накриваючи картонною коробкою чи темним поліетиленом, а вдень ставлять на вікно.

Коли з’являться бутони (найчастіше на початку грудня), рослину потрібно поставити на сонячне вікно. До Різдва вона розкущиться, забарвить приквітники і розцвіте.

Розмножують пуансетію верхівковими пагонами, можна рештками після обрізки завдовжки не менш ніж 10 см. Їх спочатку ставлять у воду, бажано теплу, щоб припинити виділення соку, а потім висаджують у маленькі горщики. Температура для вкорінення, що триває 3—4 тижні, має бути 18—20 градусів. По тому пагони прищипують для кращого кущіння. Восени рослини можна пересадити в більші горщики.

Пуансетію можуть уражувати шкідники. За сухого повітря, інших несприятливих умов — павутинний кліщ, борошнистий червець, щитівка. Надмірний полив спричиняє кореневу гниль, появу плям на листі, а за низької температури (нижче 10 градусів) листя жовтіє і осипається.

У декоративному садівництві та квітництві вирощують багато сортів пуансетії. Виведено високорослі форми на зрізування, пагони яких використовують для оформлення флористами композицій, і невеликі ампельні та кущисті пуансетії.

Любов ШТУРМАК, завідувачка лабораторії квітникарства Національного еколого-натуралістичного центру.