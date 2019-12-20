НА ЛАМПАХ РОЗЖАРЮВАННЯ

Певно, найпоширеніший тип іще з радянських часів. Лампочки на такій гірлянді можуть бути у формі свічок, зірочок, ліхтариків. Вибір кольору і форми залежить від стилю оформлення ялинки та її розміру. Такі гірлянди не рекомендують використовувати для декору екстер’єру, краще прикрасити ними новорічну ялинку в оселі.

НА СВІТЛОДІОДАХ

Це сучасні ялинкові гірлянди, які мають низку переваг, зокрема менше споживання енергії, тривалий термін служби. Майже не виділяють тепло, можуть працювати безперервно кілька днів. А найголовніше — вони безпечні. Основні відмінності моделей полягають у розташуванні світлодіодів, режимі освітлення і довжині гірлянди. Так, гірляндам-ниткам можна надавати найрізноманітнішої форми і навіть викладати з них слова. Спеціально для вікон продають гірлянди у вигляді сіточки. До скла або рами їх краї легко приклеїти скотчем (вони дуже легкі). Оригінального вигляду інтер’єру нададуть також гірлянди-дощики. Світлодіодні гірлянди для вулиці значно дорожчі за аналоги для приміщення.

СВІТЛОДІОДНИЙ ШНУР (ДЮРАЛАЙТ)

Є різновидом світлодіодних гірлянд. Являє собою гнучкий шнур із прозорого пластику (ПВХ), усередині якого розташовані світлодіодні лампи. Йому можна задавати режим безперервного світіння лампочок, режими світлодинаміки, тобто частоту мерехтіння та зміни кольорів.

Таку гірлянду можна використовувати для прикрашання новорічних ялинок і дерев на вулиці, декоративного оформлення приміщень, фасадів будинків. Зі світлодіодного шнура можна робити різноманітні фігурки та світлові написи. Такі гірлянди водонепроникні, морозо- й ударостійкі.

Окремо слід розповісти про світлодинамічні об’єкти — різноманітні «бурульки», світлодіодні кулі та сніжинки, що світяться. Такі фігури можуть змінювати режими роботи, колір.

ДО УВАГИ

Як і будь-які електроприлади, гірлянди потребують дуже обережного поводження. Купувати їх треба в магазинах, щоб розраховувати на гарантію, а також вимагати чек. В анотації українською чи російською мовою обов’язково має бути вказано фірму-виробника, назву виробу, призначення (для вулиці чи оселі), потужність і напругу, на яку він розрахований. Електричні гірлянди для прикрашання інтер’єру не можна вішати на вулиці. І ще: не залишайте їх увімкненими на ніч і надовго без нагляду вдень.

Нехай Новий рік буде яскравим!

Василь ГЕРАСИМОВ, інженер.