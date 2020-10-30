«Читала, що людям із серцевою недостатністю потрібно робити зарядку не менш ніж півгодини. Але ніде не сказано, які саме вправи. Прошу надрукувати їх для таких хворих».

Галина Михайлівна МАКАРЕНКО.

с. Славне Межівського р-ну Дніпропетровської обл.

Фізичні вправи рекомендують робити всім пацієнтам із хронічною серцевою недостатністю, якщо хвороба протікає стабільно і немає необхідності в екстреному лікуванні. Винятки пов’язані в основному з періодом загострення хвороби.

«Серцева недостатність потребує негайного лікування. Але корисна також і лікувальна ходьба як допоміжний метод. Це найбільш доступне фізичне навантаження, при якому працюють великі групи м’язів і суглобів, тих самих, що виконують функцію так званого «периферійного серця». У результаті їх діяльності поліпшується рух крові по всьому організму, спалюються жирові відкладення і стимулюється розвиток додаткового коронарного русла. Будь-яке навантаження має бути дозованим, регулярним і відповідати можливостям вашого організму. Якщо відчуваєте сильну втому, серцебиття, задишку, загрудинний біль – це вірні ознаки перевантаження», – говорить Вікторія МАТІЙ, інтервенційний кардіолог Закарпатського обласного клінічного кардіологічного диспансеру.

Лікувальні заняття також позитивно впливають на психоемоційний стан хворого, в нього поліпшується сон, настрій. Фізичні тренування треба влаштовувати на постійній основі. Якщо припините їх робити, позитивний ефект зникне вже за 3 тижні. Але перш ніж розпочати, треба проконсультуватися з лікарем.

Не варто займатися фізкультурою на голодний або повний шлунок. Вправи слід виконувати через 2 год. після прийому їжі та препаратів. Намагайтеся робити їх із задоволенням. Якщо почуваєтеся погано, одразу припиніть. Вважається, що ви все виконуєте правильно, якщо під час фізичного навантаження можете розмовляти. Утруднена мова свідчить, що ви перенавантажились. Уникайте вправ із затриманням дихання, підйомом важких предметів, занять ритмічною гімнастикою, бігу, а також переохолодження та перегріву. Починати навантаження треба з 5-хвилинної розминки: швидкої ходьби, потягування і нахилів. Вправи виконувати впродовж 20–30 хв. Кожну робити 5–10 разів, темп руху й амплітуда довільні, це залежить від ваших можливостей і стану здоров’я. Після вправ не варто одразу приймати гарячий душ.

ВПРАВИ З ВИХІДНИМ ПОЛОЖЕННЯМ (ВП) СИДЯЧИ НА СТІЛЬЦІ:

* Покласти долоні на плечі й обертати зігнутими в ліктях руками вперед, потім – назад.

* Притулитися до спинки стільця, руки на колінах, не напружуватися. Руки покласти на плечі, лікті розвести в сторони – вдих. Опустити руки на коліна – видих.

* Руки на поясі. Максимально намагатися відвести лікті вперед, потім – назад.

* Руки на стегнах. Ноги, зігнуті в колінах, піднімати почергово або разом максимально близько до грудей. Можна допомагати руками, вхопивши ноги нижче колін і притягуючи їх до грудей.

* Руки висять довільно, спина пряма. Виконувати повільні, але з максимальною амплітудою, повороти голови в сторони або обертання в шиї.

* ВП те саме. Піднімати плечі, підтягуючи грудну клітину (вдих). Потім поступово ривками опускати плечі, роблячи видих.

* Перекочувати стопи з п’ятки на носок, розводячи їх в сторони. Одночасно стискати пальці в кулаки і згинати руки в ліктьових суглобах 15–20 разів. Дихання вільне.

З ВИХІДНИМ ПОЛОЖЕННЯМ СТОЯЧИ:

* Ноги на ширині плечей. Підняти руки вгору через сторони (вдих) і так само опустити, нахиляючись вниз та роблячи посилений видих і помахуючи руками.

* Руки на поясі. Почергово піднімати одну руку вгору за голову, роблячи нахил тулубом вбік. Поміняти руки і зробити нахил у другий бік.

* ВП таке саме. Робити повороти тулубом в сторони, потім – обертання тазом.

* Ноги на ширині плечей. Почергово, присідати на кожну ногу, переносячи на неї вагу тіла.

* Одна нога попереду, друга – позаду. Зігнути передню ногу в коліні, спираючись на неї руками вище коліна й переносячи вагу тіла пружинним рухом 3–4 рази. Потім поміняти ноги.

* Ноги на ширині плечей, руки – попереду й горизонтально. Піднімати до них почергово ноги прямі або зігнуті в колінах. * Робити присідання з витягнутими вперед руками.

* Після закінчення вправ упродовж 5–10 хв.: повільна ходьба з глибоким диханням, підйомом і опусканням рук, плавні нахили та обертання, потягування тіла і кінцівок, потрушування рук і ніг.

Валентина ГАРКАВА.