Часто прокидаюся із закладеним носом, чханням. Думаю, причина — в подушці. Які наповнювачі підходять для алергіків?

Олена ГУЖВА. м. Чернівці.

Очевидно, що перо й пух — алергікам не друзі. Спати краще на тих, які можна регулярно прати. Серед таких — синтетичні наповнювачі.

Холофайбер. Це штучне волокно, скручене в невеликі кульки. Як стверджують виробники, цей наповнювач довго зберігає м’якість, швидко відновлює форму. Має невелику вагу, тому подушку зручно брати в дорогу. Не вбирає вологу та запахи. У ньому не заводяться пилові кліщі. При правильному догляді прослужить багато років. Іноді напірник роблять на блискавці, що дозволяє самостійно регулювати висоту подушки, прибравши або додавши в неї наповнювач. Що важливо — її можна прати вручну або в машинці (делікатний режим) при температурі не вище 30 градусів. Вартість при розмірах 40х60 см — від 60 грн. Мінуси: іноді збивається в грудки, розбити які доволі складно.

Штучний лебединий пух. Подушки зі штучного лебединого пуху тому так і називаються, що на дотик нагадують натуральний, але коштують дешевше — від 250 грн при розмірах 50х70 см. Волокна наповнювача в 60 разів тонші за людську волосину. Він дуже теплий, м’який і легкий. При цьому вирізняється підвищеною пружністю, не збивається у грудки, легко повертається у форму і служить довго: 4—5 років. Можна прати вручну або в машинці на делікатному режимі, а сохне швидко. Мінуси: влітку спати на такій подушці може бути спекотно.