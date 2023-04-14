Так і не змогли приборкати дріжджове тісто та боїтеся зіпсувати собі свято? Наша господиня Аліна ЧЕПУРНА з м.Ковеля навчить, як спекти чудові паски. М’які, соковиті, ароматні та дуже пишні без грама дріжджів. А готуються вони дуже швидко.

На 4 формочки (діаметр 9 см, висота 9 см)

300 г жирного кисломолочного сиру

160 г вершкового масла

300 г борошна

4 середніх яйця

300 г цукру

дрібка ваніліну

0,5 чайної ложки солі

1 чайна ложка розпушувача

0,5 чайної ложки соди

20 г соку лимона

цедра 1 лимона

200 г родзинок (цукатів)

1. Усі продукти обов’язково мають бути кімнатної температури. Родзинки залити окропом на 20 хв., воду злити, просушити їх серветкою.

2. До м’якого масла додати сіль, цукор, ваніль і цедру лимона. Спочатку розтерти все ложкою, а потім збити до пишності міксером (4 хв.).

3. Додати по одному яйця, ретельно перемішувати після кожного (по 40 сек.).

4. Сир умовно розділити на три частини. Поступово додавати в тісто, збиваючи кожен раз. Наприкінці влити сік лимона.

5. Додати родзинки, перемішати лопаткою.

6. Окремо з’єднати борошно, розпушувач, соду. Всипати суміш у тісто, вимісити ложкою. Тісто виходить липким, як для кексів.

7. Наповнити форми трохи більше, ніж наполовину (виходить приблизно по 370 г).

8. Щоб верхівки не тріснули (як зазвичай буває із кексами), спочатку накрити форми фольгою. Поставити в розігріту до 170 градусів духовку. Випікати під фольгою 20 хв. (за цей час тісто підніметься). Фольгу зняти, пекти ще 30 хв., до зарум’янення та сухої шпажки. Якщо фольгу не використовуватимете, то паски пропечуться швидше — близько 40 хв.

9. Залишити повністю охолонути, тільки потім діставати з форм і прикрашати глазур’ю.

ГЛЯНСОВА ГЛАЗУР

«Шапочка» такої глазурі виходить дуже красивою, непрозорою, з глянсовим блиском, не кришиться при нарізанні, застигає дуже швидко.

30 г вершкового масла;

300 г цукрової пудри;

50 г вершків (10%);

дрібка ваніліну.

В каструльку налити вершки, додати масло, прогріти (але не кип’ятити) до об’єднання інгредієнтів. Зняти з вогню, дати трохи охолонути. Поступово додати цукрову пудру та ваніль. Перемішати міксером або віночком. Глазур виходить густою, важко сповзає з ложки. Відразу нанести на паски, оскільки вона швидко застигає.