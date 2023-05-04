Досягти зменшення показників підвищеного тиску, які відображає цей пристрій, інколи можливо, просто змінивши вміст своєї тарілки з їжею. Але робити це варто під керівництвом лікаря.

Приміром, той може порекомендувати збільшити в раціоні частку продуктів, які містять достатньо калію. Тобто споживати більше картоплі, батату, грибів, огірків, гороху, варених броколі й шпинату, а також динь, бананів, апельсинів, грейпфрутів, чорносливу, фініків і родзинок.

Як це працює? Виявляється, що більше калію надходить в організм, то більше натрію виводиться. А саме натрій спонукає клітини утримувати воду, яка збільшує об’єм крові. Намагаючись пропустити її більше по кровоносних судинах, серце починає важче працювати, і кров’яний тиск підвищується. Отож виведення надлишків натрію з організму зменшує тиск. Крім того, калій іще й допомагає зняти напругу в стінках вен і артерій — і це також сприяє нормалізації тиску. Але таке коригування дієти не показане людям, які мають хронічні захворювання нирок.

Зниженню тиску сприятиме й раціон, в якому мало солі, насичених жирів, включно з червоним м’ясом, випічки та солодких напоїв, натомість — багато риби, горіхів і м’яса птиці, свіжих овочів і фруктів, а замість білого хлібу й рису — коричневий рис та хліб із непросіяного борошна.

Однак аби це «працювало», є ще одна умова: принаймні 30 хвилин фізичної активності тричі на тиждень, радить читачам Британський медичний журнал.

Підготувала Ольга ВОЛИНСЬКА.