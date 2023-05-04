Сіра гниль є однією з найбільш поширених і згубних хвороб садової суниці та полуниці. У занедбаних випадках саме вона може спричинити загибель 75—85 відсотків урожаю. Найгірше, якщо уражує кущі в період дозрівання ягід.

Збудником сірої гнилі є спори грибка ботритіс, який належить до ранових паразитів. Джерелами інфекції є склероції та конідії в ґрунті й рослинних рештках. Спочатку на окремих ягодах з’являються невеликі сірі плями, які швидко збільшуються. Ягода гниє та стає розсадником спор, що уражують нові рослини.

Заразитися може не лише сама ягода, а й плодоніжка. На ній також з’являються плями, які швидко розростаються кільцями. У результаті ягода стрімко засихає, хоча нещодавно була зеленою та здоровою. Не гребують спори й листям. На ньому утворюються великі розпливчасті плями темно-сірого або бурого відтінку. У вологу погоду листя також вкривається нальотом зі спор, заражаючи нові кущі.

Небезпечний гриб розмножується конідіями, які можуть поширюватися як за допомогою води під час дощу, так і вітром у суху погоду. Навіть опинившись поза колонією, спори ще довго здатні виживати, зокрема й у сухому повітрі. Щоправда, проростають вони тільки в сиру погоду. Рясні нічні роси чи дощі значно прискорюють розвиток грибкових колоній. Грибок проявляє активність при температурах від 5 до 30 градусів.

Щоб подолати сіру гниль на ділянці, доведеться насамперед позбутися всіх рослинних решток. Зробити це потрібно було ще до початку вегетації рослин. Найкраще рано навесні перед цвітінням обприскати кущі суниці та полуниці фунгіцидом. А на початку дозрівання ягід рекомендується мульчувати ґрунт чистою різаною соломою, торфом або хвоєю. Крім цього, обов’язково потрібно регулярно видаляти бур’яни, не допускати загущення рослин, висаджувати суницю тільки на ділянках, що добре провітрюються. Також не варто зловживати азотними добривами. Вже уражені сірою гниллю кущі, на жаль, залишається тільки знищувати.