Здавалося б, що тут складного: змішали зелену цибулю, варені яйця, трохи солі — й весняна вітамінна начинка для пиріжків готова. Але ж можна зробити набагато смачніше! Головне — додати «секретний інгредієнт».

ВЕРШКОВА

Завдяки додаванню масла начинка виходить соковитішою й не розсипається, набуває приємного вершкового смаку.

5—6 варених яєць; великий пучок цибулі; 50 г вершкового масла; сіль; чорний мелений перець.

Яйця середньо натерти (нарізати кубиками). Цибулю подрібнити. Змішати яйця, цибулю, розтоплене та охолоджене масло, посолити, поперчити.

СИРНА

М’який сир добре плавиться й надає особливого смаку начинці.

3 варених яйця; по пів пучечка зеленої цибулі та кропу; 100 г сиру сулугуні; сіль; чорний мелений перець.

Крупно натерти яйця та сир. Зелень подрібнити. Посолити, поперчити начинку. Замість сулугуні можна взяти плавлений сирок.

З РИСОМ І ГРИБАМИ

3 варених яйця; великий пучок зеленої цибулі; 300 г печериць; склянка вареного рису; 50 г вершкового масла; 1 середня ріпчаста цибулина; сіль; чорний мелений перець.

Цибулину дрібно нарізати, обсмажити до легкої золотавості в маслі. Додати дрібненько нарізані гриби, смажити до випаровування вологи. Викласти до засмажки рис і подрібнену зелену цибулю, посолити, поперчити.

ТАКЕ РІЗНЕ МЕНЮ

Начинка з яєць та зеленої цибулі добре смакує не тільки до смажених і печених пиріжків, а й заливних пирогів, налисників, котлет, зраз і трубочок із лавашу.