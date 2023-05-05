Це буде можливо після підтвердження факту зникнення військовослужбовця, запевняють у Мінреінтеграції. Щоб оформити його грошове забезпечення, рідним необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Бланк заяви можна отримати безпосередньо у військкоматі або ж у регіонального координатора Уповноваженого зі зниклих безвісти.

При собі треба мати:

✔ копії сторінок паспорта всіх повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я, по батькові й реєстрацію місця проживання (перебування);

✔ довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті);

✔ копію свідоцтва про шлюб (за наявності);

✔ копії свідоцтв про народження дітей (за наявності);

✔ копії довідок про присвоєння індивідуального податкового номера.