Скільки років вирощую помідори, а таке бачу вперше: на листочках розсади утворились водянисті пухирці. Підкажіть, як її врятувати?

Лілія ГАВРИСЬ. Закарпатська обл.

Це явище називається едема, або оедема. У народі його ще називають «водянкою». Вона незаразна і не є хворобою.

З обох боків листя та на стеблах утворюються ніби пухирці та нарости, наповнені рідиною. Таке буває, коли порушується режим поливу й розсада перенасичується вологою. А також при загущених посівах, поганій вентиляції та нестачі сонячних променів. Частіше уражуються молоді рослини та розсада, що вирощується під штучним освітленням, а також сіянці в тепличних умовах.

Для боротьби з едемою потрібно забезпечити розсаді хорошу вентиляцію та регулювати вологість ґрунту. На певний час припиніть поливи. Також важливо збільшити освітлення (не вистачає сонечка) і підвищити температуру повітря. Уникайте різкої зміни умов вирощування. Тож спеціальні препарати для лікування не знадобляться!

Симптоми оедеми можуть проявлятись не лише в молодих сіянців, а й у дорослих кущів. Тому дотримуйтесь агротехніки, навіть коли помідори висаджені на грядки. Обирайте для томатів відкриті, добре освітлені ділянки. Не загущуйте при посадці, провітрюйте теплиці. Якщо вжити заходів вчасно, кущі не постраждають і дадуть рясні врожаї.

Катерина ОКУНЬ.