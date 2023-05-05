Ви в будь-який час можете приготувати хот-дог удома, а не купувати вуличну їжу.

На 10 шт.:

540—550 г борошна

20 г свіжих дріжджів

50 г вершкового масла

1 невелике яйце

100 мл води

200 мл молока

20 г цукру

чайна ложка солі

Для змащування:

1 яйце

1 чайна ложка цукру

1 чайна ложка олії

У мисці з’єднати воду, молоко та масло. Прогріти до розчинення масла, зняти з плити, дати охолонути до теплого стану. Вилити в миску для замішування тіста. Додати дріжджі та цукор. Розмішати до розчинення. Вбити яйце та всипати сіль, перемішати. Поступово всипати борошно, замісити тісто. Воно буде спочатку липке. Коли почне відставати від стінок миски, перекласти на присипаний борошном стіл, вимішувати близько 10 хв. Готове тісто виходить м’яким і не липне до рук. Викласти його в змащену олією миску, накрити плівкою, поставити в тепло на 1 год. — воно має збільшитися вдвічі-втричі.

Трохи обім’яти, розділити тісто на 10 шматочків (по 95—100 г). Сформувати «м’ячики», залишити на столі під плівкою на 10 хв. На присипаному борошном столі розкачати кульку тіста 0,5 см завтовшки, згорнути трубочкою (приблизно 15 см завдовжки), трохи прокачати по столу, щоб згладити шов. Викласти на застелене пергаментом деко. Сформувати всі булочки, викласти на відстані одна від одної. Накрити плівкою, залишити на розстоювання на 40 хв.

Для змащування булочок збовтати яйце, додати цукор і олію, розмішати до розчинення. Змастити булочки пензликом. Духовку розігріти до 180 градусів. Випікати булочки 17—20 хв.

ВАРІАНТ ПОДАЧІ

Один із рецептів хот-дога. Булочку розрізати вздовж навпіл. Викласти всередину салат із молодої капусти з морквою. Далі — гарячу сосиску. Тоненька смужка гірчиці, майонез і кетчуп за смаком.

Порада: такі булочки можна, як охолонуть, заморозити. Потім дати відтанути за кімнатної температури —вони будуть наче свіжі. Якщо не хочете морозити, то освіжити їх наступного дня можна, розпаривши — над каструлею з киплячою водою встановити друшляк, щоб не торкався води. Викласти булочки, накрити кришкою, потримати над парою кілька хвилин, доки нагріються. Періодично перевертати.