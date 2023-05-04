У березні 2020 року я вийшла на пенсію і продовжую працювати. Страхового стажу й тоді було достатньо, а тепер ще додалося 2 роки. Працюючим пенсіонерам обіцяли з квітня перерахунок, але моя квітнева пенсія залишилася без змін. Хотілося б знати, чому?

Надія КРАВЧЕНКО.

Згідно з ч.4 ст.42 Закону України від 9.07.2003 №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам проводиться з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії або з урахуванням менше 24 місяців страхового стажу, але після призначення (попереднього перерахунку) пройшло не менше двох років.

Перерахунок пенсійних виплат здійснюється з урахуванням даних про страховий стаж з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування на підставі поданих страхувальниками звітів про сплату єдиного внеску.

Із урахуванням того, що право на автоматичний перерахунок визначає страховий стаж, набутий в тому числі по лютий поточного року, та того, що страхувальники подають звіти за 1 квартал 2023 року до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування по 10 травня, перерахунок працюючим пенсіонерам проводиться в травні, пояснюють у Пенсійному фонді України. Виплата перерахованих пенсій проводитиметься, починаючи з червня, та з доплатою за квітень і травень.

Для отримання вичерпної відповіді стосовно своєї пенсійної виплати можете зателефонувати на гарячу лінію Головного управління Фонду у вашому регіоні або до контакт-центру за номерами: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71.

Також можете написати звернення на електронну пошту ПФУ info@pfu.gov.ua або через особистий кабінет вебпорталу електронних послуг.