Він бере участь у процесах їхнього дихання, синтезу органічних речовин, фотосинтезу, обміні речовин та передачі спадкових ознак.

Фосфор посилює здатність клітин утримувати воду, підвищує стійкість рослин до морозів і посухи. Стимулює зростання коріння та прискорює формування кореневих систем. Основну кількість хімічного елемента рослини споживають у перші фази розвитку та зростання.

Підживлення фосфором особливо потрібне в періоди проростання та появи сходів і формування органів плодоношення.

На нестачу фосфору вказують такі ознаки:

✔ нове листя росте тонке та слабке;

✔ листя стає блакитно-зеленим;

✔ з’являються червоні або пурпурові плями, часто на звороті листя;

✔ на його краях можуть утворюватися бронзові або з ліловим відтінком плями чи смуги;

✔ листя стає вузьким, дрібнішає, відходить від пагонів під гострим кутом, відпадає.