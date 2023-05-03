Він бере участь у процесах їхнього дихання, синтезу органічних речовин, фотосинтезу, обміні речовин та передачі спадкових ознак.
Фосфор посилює здатність клітин утримувати воду, підвищує стійкість рослин до морозів і посухи. Стимулює зростання коріння та прискорює формування кореневих систем. Основну кількість хімічного елемента рослини споживають у перші фази розвитку та зростання.
Підживлення фосфором особливо потрібне в періоди проростання та появи сходів і формування органів плодоношення.
На нестачу фосфору вказують такі ознаки:
✔ нове листя росте тонке та слабке;
✔ листя стає блакитно-зеленим;
✔ з’являються червоні або пурпурові плями, часто на звороті листя;
✔ на його краях можуть утворюватися бронзові або з ліловим відтінком плями чи смуги;
✔ листя стає вузьким, дрібнішає, відходить від пагонів під гострим кутом, відпадає.
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