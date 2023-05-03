Смачний рецепт паштету з печінки тріски до чорного хлібчика.
- 1 банка печінки тріски (230 г)
- 1 варене яйце
- 1 варена картоплина
- 30 г твердого сиру
- 1 середня цибулина
- 1 чайна ложка гірчиці
- чорний мелений перець (за смаком)
Цибулину дуже дрібно нарізати, викласти в миску, додати гірчицю. Залити окропом, щоб покрив вміст, залишити на 2—3 хв. — вийде чудова маринована цибуля. Печінку тріски розім’яти виделкою. Картоплину, сир і яйце дрібно натерти, розім’яти. Додати до печінки, розтерти разом. Із цибулі злити рідину, дати охолонути, додати до інших продуктів. Поперчити за смаком, перемішати. За необхідності досолити. Поставити до охолодження в холодильник.
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