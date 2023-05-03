Смачний рецепт паштету з печінки тріски до чорного хлібчика.

1 банка печінки тріски (230 г)

1 варене яйце

1 варена картоплина

30 г твердого сиру

1 середня цибулина

1 чайна ложка гірчиці

чорний мелений перець (за смаком)

Цибулину дуже дрібно нарізати, викласти в миску, додати гірчицю. Залити окропом, щоб покрив вміст, залишити на 2—3 хв. — вийде чудова маринована цибуля. Печінку тріски розім’яти виделкою. Картоплину, сир і яйце дрібно натерти, розім’яти. Додати до печінки, розтерти разом. Із цибулі злити рідину, дати охолонути, додати до інших продуктів. Поперчити за смаком, перемішати. За необхідності досолити. Поставити до охолодження в холодильник.