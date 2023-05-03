Запалення суглобів, особливо коли вони спричиняють сильний біль, лікують спиртовою настоянкою на основі цвіту каштана.

Половину дволітрової банки заповнити цвітом каштанів (брати тільки квіточки), утрамбувати та залити по вінця 56-відсотковим спиртом. Посуд щільно закрити. Настоювати в темному теплому місці 14 днів. Процідити. Настоянку використовувати для натирань хворих суглобів. Перед цим змастити шкіру соняшниковою або оливковою олією. Після натирання закутати шерстяною тканиною. Процедуру краще приймати на ніч.

Скористайтеся каштановим сезоном.

Застереження: борони Боже пити каштанову настоянку!