У такому випадку законодавство на боці споживачів, запевняють у Держпродспоживслужбі. І нагадують, що згідно зі ст.323 Цивільного кодексу України ризик випадкового знищення чи псування майна несе його власник, якщо інше не встановлено договором або законом. Адже покупець — не власник, поки не заплатить за товар.

Частиною 2 ст.17 Закону України «Про захист прав споживачів» передбачено, що продавець зобов’язаний всіляко сприяти споживачеві у вільному виборі продукції та форм її оплати, а також відповідно до цієї норми забороняється примушувати споживача купувати продукцію неналежної якості або непотрібного йому асортименту.

Отож, якщо працівники закладу наполягають на вашій вині, то її потрібно спершу довести в суді. Самостійно стягувати такі виплати працівники магазину не мають права, а тільки зафіксувати факт пошкодження свого майна.

Слід пам’ятати, що відшкодування коштів за пошкоджений/знищений товар здійснюється виключно в судовому порядку. Та вже в суді магазин повинен буде довести, що ви зробили це навмисно.

У випадку, коли після всіх аргументів покупця все одно примушують платити за розбитий/пошкоджений товар, необхідно викликати поліцію.