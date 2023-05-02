Тут усе, як подобається господиням — швидко, бюджетно, смачно, та й готувати легко.
- 250 г рису
- 350 мл води
- чверть чайної ложки солі
- 300 г печериць
- 2 середні цибулини
- сіль
- чорний мелений перець
- олія
Соус:
- 200 мл молока
- 1 столова ложка борошна
- 2 середні зубчики часнику
- чверть чайної ложки солі
- чорний мелений перець
- зелень
Рис викласти в каструлю, залити воду, додати чверть чайної ложки солі. Варити до випаровування вологи. Зняти з вогню, тримати під кришкою.
Цибулю нарізати дрібно, гриби — пластинками. Цибулю обсмажити в олії до золотавості. Додати гриби, смажити до випаровування вологи. Всипати чверть чайної ложки солі, поперчити. Залишити в сковорідці третину грибної засмажки (решту викласти на тарілку). Всипати борошно, обсмажити 1 хв. Влити тепле молоко (можна замінити м’ясним бульйоном).
Помішуючи, тримати на вогні до загусання. Додати сіль, перець, посічену зелень і вичавлений часник, перемішати. Щойно закипить, зняти з вогню.
Збираємо запіканку: форму відповідного розміру змастити олією, викласти половину рису, зверху — гриби, далі — рис, розрівняти. Залити соусом. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку, готувати 25 хв. Готову запіканку подавайте з овочевим салатом, наприклад, із редисом.
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