Тут усе, як подобається господиням — швидко, бюджетно, смачно, та й готувати легко.

250 г рису

350 мл води

чверть чайної ложки солі

300 г печериць

2 середні цибулини

сіль

чорний мелений перець

олія

Соус:

200 мл молока

1 столова ложка борошна

2 середні зубчики часнику

чверть чайної ложки солі

чорний мелений перець

зелень

Рис викласти в каструлю, залити воду, додати чверть чайної ложки солі. Варити до випаровування вологи. Зняти з вогню, тримати під кришкою.

Цибулю нарізати дрібно, гриби — пластинками. Цибулю обсмажити в олії до золотавості. Додати гриби, смажити до випаровування вологи. Всипати чверть чайної ложки солі, поперчити. Залишити в сковорідці третину грибної засмажки (решту викласти на тарілку). Всипати борошно, обсмажити 1 хв. Влити тепле молоко (можна замінити м’ясним бульйоном).

Помішуючи, тримати на вогні до загусання. Додати сіль, перець, посічену зелень і вичавлений часник, перемішати. Щойно закипить, зняти з вогню.

Збираємо запіканку: форму відповідного розміру змастити олією, викласти половину рису, зверху — гриби, далі — рис, розрівняти. Залити соусом. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку, готувати 25 хв. Готову запіканку подавайте з овочевим салатом, наприклад, із редисом.