Є сорти, які уражуються колорадським жуком менше, ніж інші.

До таких, зокрема, належить Щедрик, ранньостиглий сорт української селекції. До початку плодоношення минає 65—75 днів. Картоплини округлої форми, з білим м’якушем, який добре розварюється, вагою 120 150 г. Вміст крохмалю — 13—14 відсотків. Щедрик набагато менше за інші сорти уражується колорадським жуком. Також стійкий до парші звичайної, золотистої картопляної цистоутворюючої нематоди, фітофторозу листя та бульб.

Стійкістю до смугастого може похвалитись і сорт Каменський.