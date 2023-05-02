Війна принесла українцям чимало горя і болю. Багато хто з нас втратив близьких, рідних людей. До цього неможливо підготуватися, це важко сприймати, а ще важче — пережити. Але навіть за таких обставин необхідно не забувати дбати про себе. Це важливо, бо допоможе легше впоратися з болем втрати й поступово повернутися до життя.

✔ Не нехтуйте фізичним здоров’ям. За необхідності обов’язково зверніться до лікаря. Якщо до втрати близької людини займалися спортом — спробуйте поступово відновлювати фізичні вправи.

✔ Їжа — це енергія. Завдяки їй зможете відновити в собі сили та енергію продовжувати жити.

✔ Часто говоріть про померлого. Згадуйте. Говоріть із кожним, хто може вас слухати. Розповідайте, як настала смерть. Навіть якщо вам здається, що нав’язливі. Це не так. Це нормально.

✔ Говоріть вголос. Не кажіть «пішов», скажіть «помер». Навіть якщо язик не повертається, вимовляйте. Ви маєте почути себе.

✔ Якщо відчуваєте, що потрібно усамітнитися, зробіть це. Плачте. Жалійте себе. Співчувайте собі. Горюйте.

✔ Усі емоції при втраті близьких є нормальними. Не бійтеся своїх емоцій чи істерик — це нормальні реакції, і вони вам не зашкодять.

✔ Дотримуйтеся свого режиму. Виходьте на вулицю, дихайте. Не варто заспокоювати себе пігулками чи алкоголем.

✔ Дозвольте друзям, знайомим підтримати вас. Багато хто не знає, що сказати, але це не має значення. Важлива їхня присутність.

✔ Віруюча людина може помітити, що їй складно молитися. Це нормально. Ви можете сердитися на Бога — це теж нормально. Віра все одно здатна вам допомогти.

✔ Не забороняйте собі сердитися, не блокуйте лють. Навіть якщо забаните весь світ загалом, і навіть Бога — це не завдасть їм шкоди. І вам також. Не заважайте собі відчувати ці почуття. Бог точно зрозуміє вас.

✔ Дозволяйте собі ставити заборонені запитання «чому?» Це природно, навіть якщо знаєте відповідь.

✔ У кожного свій процес горювання. Він індивідуальний. Ви можете горювати стільки, скільки необхідно. Лише коли вам важко, не витримуєте — просіть про допомогу. Зверніться до фахівців.

Наталія ПРОСТУН, психологиня.