На визначені державою соціальні гарантії родичі зниклих безвісти військовослужбовців можуть розраховувати після підтвердження факту зникнення, нагадують у Мінреінтеграції.

Зокрема, за військовослужбовцями зберігається виплата грошового забезпечення. Щоб оформити виплати, рідним потрібно подати заяву на ім’я командира військової частини. Виплати нараховуватимуться за весь період збереження за особою правового статусу зниклого безвісти.

Також непрацездатні члени сім’ї, які були на утриманні зниклого, та його діти мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Для подачі заявки необхідно звернутися до територіального підрозділу Пенсійного фонду України.