Відстань між рослинами малини під час посадки залежить від способу вирощування.

КУЩОВИЙ СПОСІБ ПОСАДКИ

Рослини висаджують на відстані 1,8 м одна від одної (з першого року стежать, щоб кожен сіянець утворював окремий самостійний кущ). Поруч із саджанцем малини вбивають опору (2 м), біля якої формується кущ. Упродовж сезону відростають молоді пагони. Їх розріджують, залишаючи на відстані 30 см від центру та 10—15 см один від одного. Слабкі, тонкі й ті, що загущують кущ, видаляють. У середньому кущ повинен складатися з 4—6 дворічних і 4—6 однорічних пагонів.

СТРІЧКОВИЙ

Відстань між саджанцями становить 50—70 см, а між рядами — 2—2,5 м. Пагони, що відростають, нормують (залишають найсильніші) так, щоб росли смугою завширшки не більше 50 см, де відстань між молодими відростками 15—20 см. Усього на кв.м має бути 10—12 пагонів. Уздовж рядів на відстані 5—6 м забивають стовпчики (висотою до 2,5 м). На них натягують в 2—3 ряди дріт, до якого підв’язують рослини. Верхній ряд дроту розміщують на висоті 1,5—1,6 м.