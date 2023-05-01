Пиріг з куркою із заливного тіста на кефірі. Плюс — маленький секретик для вас, щоб заливні пироги завжди пропікалися, а начинка не «падала» донизу.

На форму 19 см:

300 мл кефіру

2 яйця

220 г борошна

1 чайна ложка розпушувача

1 чайна ложка солі

0,5 чайної ложки цукру

70 мл олії

Начинка:

200 г картоплі

300 г курячого філе (від стегон)

0,5 чайної ложки солі

чорний мелений перець

У миску влити кефір кімнатної температури. Вбити яйця, всипати цукор і сіль, перемішати. Додати борошно з розпушувачем, перемішати — за густотою тісто виходить, як на оладки.

Для начинки від стегенець відділити м’ясо, дуже дрібно нарізати. Цибулину подрібнити (за бажання можна підсмажити до золотавості). Картоплю середньо натерти. З’єднати картоплю, цибулю та м’ясо, посолити, поперчити, перемішати.

У форму вилити половину тіста. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку на 5 хв. — таким чином тісто трохи схопиться й начинка не «впаде» донизу, а залишиться посередині.

Дістати з духовки, викласти начинку, вилити тісто, що залишилося. Поставити в духовку на 40 хв. (якщо швидко зарум’яниться, прикрити фольгою). Дати охолонути, дістати з форми.