Рецепт чудової невеликої порційної піци на сирному тісті без дріжджів. Можна швидко приготувати навіть до сніданку. Простий рецепт, випічка вийде в кожного.

Тісто:

2 яйця

250 г кисломолочного сиру

2 столові ложки олії

1 столова ложка цукру

1 столова ложка розпушувача

дрібка солі

2–3 зубчики часнику

240–250 г борошна

Начинка:

помідори

печериці

солодкий перець

тертий сир

сосиски

кетчуп

яйце для змащування

У миску вбити яйця, додати цукор і сіль. Трохи перемішати віничком, влити олію, додати вичавлений часник. Викласти сир, ретельно розмішати до однорідності. Всипати розпушувач і трохи борошна, перемішати. Поступово всипати решту борошна, замісити м’яке, однорідне, гладеньке тісто. Накрити плівкою, залишити на 10 хв.

Для начинки нарізати пластинками всі інгредієнти. Тісто розділити на 12 рівних частин. Із кожної сформувати кульку. Викласти заготовки на деко, застелене пергаментом. За допомогою склянки зробити заглиблення. Щоб тісто не прилипало, склянку періодично опускати в борошно. Заготовки трохи змастити кетчупом. Викласти начинку. Притрусити сиром. Змастити краї яйцем.

Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 15–20 хв.