Наша сім’я — ВПО. Хочемо оформити субсидію на оренду житла. Який договір мають укласти між собою власник житла і ми, орендарі? Та ще й маємо домашніх тварин.

Наталія.

Укладення договору оренди — це усталена практика, що захищає обидві сторони, які підписують документ. Власнику житла договір гарантує платоспроможність орендаря (адже ВПО отримуватиме від держави кошти на оренду, тому гарантовано зможе платити за житло) та свідоме бережливе ставлення до майна, що також є однією з умов угоди. Натомість ВПО буде застрахований і від несподіваного підняття ціни за оренду, і від виселення без попередження.

Щоб полегшити і власнику житла, й орендарю підготовку документів, у ПФУ розробили Примірний договір, його можна просто скачати за посиланням https://bit.ly/4aNvNxa або взяти в найближчому сервісному центрі ПФУ чи Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП), інформують у відомстві.

А якщо в господаря житла виникають, зокрема, питання щодо домашніх тварин або, наприклад, користування побутовою технікою, то він може це відобразити в договорі.

За основу можна взяти Примірний договір і доповнити його своїми умовами, які не впливатимуть на право чи розмір субсидії. Для таких доповнень передбачене відповідне поле.

Або можете використати будь-який інший (власний) варіант договору про найм житла. Головне, щоб там була вся та інформація про господаря житла, внутрішньо переміщену особу, житло та щомісячну плату за найм, яка необхідна для призначення субсидії.