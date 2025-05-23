Закладені вуха — відчуття, знайоме кожному. Періодично воно виникає навіть у здорових людей і майже завжди швидко минає без медичної допомоги. Але іноді закладеність вух може бути симптомом різних захворювань. «Порадниця» з’ясувала, в яких випадках варто турбуватися.

У ЛІТАКУ — НОРМА

— Закладеність вух (одно- або двостороння) — це відчуття, за якого звуки навколишнього світу здаються приглушеними, — пояснює лікар-отоларинголог Ірина КІЦ. — Людина при цьому відчуває певний дискомфорт, їй навіть може здаватися, що до вуха потрапило чужорідне тіло, але найчастіше ця проблема є короткочасною незручністю й минає самостійно. До найпоширеніших нешкідливих причин закладеності вух належать перепади атмосферного тиску, що виникають під час авіаперельоту, підйому в гору, занурення під воду або переміщення у швидкісному ліфті, а також потрапляння в слуховий прохід води. У цих випадках вуха зазвичай «відкладає» після усунення провокативного чинника.

Але якщо закладеність виникає часто, триває довго (довше трьох днів) і її супроводжують інші симптоми: нудота, головний біль, запаморочення, дзвін і шум у вухах, відчуття розпирання зсередини, відчутне зниження слуху, треба звернутися до лікаря й виключити патологічний процес.

ЯК «РОЗБЛОКУВАТИ» ВУХА ПРИ ПЕРЕПАДАХ ТИСКУ

Щоб прибрати проблему закладеності вух у літаку або швидкісному ліфті, глибоко вдихніть із закритим ротом, затисніть ніс пальцями й обережно спробуйте видихнути через закриті ніздрі. У вухах одразу з’явиться відчуття тиску, яке здатне розблокувати євстахієві труби. Крім того, може допомогти позіхання (або просто широке відкривання рота кілька разів поспіль), інтенсивне жування жуйки та масаж вушних раковин.

ПРИЧИНИ

До поширених причин закладеності вух, що потребують консультації фахівця, належать:

отит — запальне захворювання вуха, спричинене вірусною, бактеріальною або грибковою інфекцією, часто супроводжується болем, підвищенням температури тіла, виділеннями з вуха;

сірчана пробка — надлишок або затвердіння вушної сірки може заблокувати слуховий прохід, спричиняючи відчуття закладеності, зниження слуху, дзвін у вухах, біль і свербіж;

травми голови або вуха — внаслідок них можуть пошкоджуватися внутрішнє вухо й слуховий нерв;

приймання деяких ліків: антибактеріальних і психотропних препаратів, протизапальних засобів і діуретиків, які впливають на судини головного мозку, зокрема внутрішнього вуха;

ураження слухової (євстахієвої) труби — євстахіїт, часто виникає внаслідок застуди, грипу, гаймориту або алергійних реакцій у ділянці обличчя; крім закладеності вуха супроводжується больовими відчуттями;

неврологічні порушення: іноді закладеність пов’язана з пошкодженням слухового нерва, супутніми симптомами при цьому є зниження слуху, нудота, запаморочення;

хвороба Меньєра: за цієї патології уражується внутрішня структура вуха — лабіринт; крім закладеності, пацієнта турбують напади запаморочення та прогресуюче зниження слуху;

психологічні причини: в деяких випадках вуха може закласти внаслідок сильного стресу, переляку або панічної атаки; додатковими ознаками при цьому стають запаморочення, порушення дихання, тремтіння рук, загальна слабкість.

Факторами ризику для виникнення проблем із вухами є також похилий вік, постійний вплив сильного шуму чи гучних звуків, наявність артеріальної гіпертензії, атеросклерозу судин головного мозку, а також уроджених чи набутих анатомічних дефектів (наприклад, викривлення носової перегородки, аномалій розвитку вуха чи носа).

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ

— Для діагностики причин закладеності вуха лікар може використовувати огляд слухового проходу й барабанної перетинки за допомогою отоскопа, аудіометричні тести (для оцінки слуху та визначення ступеня його зниження), тимпанометрію (для оцінки функціонування євстахієвої труби й барабанної перетинки), — каже Ірина Кіц. — Також за необхідності призначають лабораторні аналізи крові, бакпосів виділень із вуха, рентген, МРТ або КТ голови, УЗД судин шиї.

Терапія закладеності вух залежить від причини проблеми. Можуть бути призначені антибіотики, антигістамінні та протигрибкові засоби, протизапальні та судинозвужувальні препарати, імуномодулятори, а також промивання вуха та фізіопроцедури.

У складних випадках або за наявності серйозних патологій іноді потрібне хірургічне втручання.

Для профілактики проблем із вухами регулярно мийте й обережно чистіть їх пальцем або ватними дисками, але не ватними паличками, які часто стають причиною травм. Крім того, обов’язково лікуйте застуди, інфекційні й алергічні захворювання, уникайте тривалого впливу шуму, стресів і переохолоджень, не приймайте ліки без призначення фахівця.

Ірина КАДЧЕНКО.