Уже кілька років не можу отримати врожай квасолі: жовтіють, а потім сохнуть стебла та листки.

Галина ПЕЧЕНЮК. Київська обл.

Пожовтіння та подальша загибель квасолі на грядках може бути спричинена кількома факторами. Серед них, зокрема, несприятливі умови вирощування. Розглянемо їх детальніше.

Нестача поживних речовин. Для нормального росту та розвитку квасоля потребує достатньої кількості азоту, фосфору та калію, а також бору. Нестача цих елементів може призвести до пожовтіння листя та зниження врожаю. Тож зарадять підживлення комплексними мінеральними добривами. По 20 г аміачної селітри, суперфосфату та калійної солі вносять на кв.м грядок або ж розчиняють таку ж кількість добрив у 10 л води і поливають рослини. Також підживлюють борною кислотою: 5–10 г на 10 л води. Під посадку можна внести і перегній чи компост: 7–10 кг на кв.м.

Нестача або надмір вологи. Квасоля потребує достатнього зволоження, особливо в період цвітіння та формування бобів, адже в неї досить неглибоке коріння. Дефіцит води може спричинити пожовтіння та опадання листя. Але й надмірне зволоження призводить до загнивання коренів (як наслідок — пожовтіння листя) та розвитку грибкових захворювань (антракнозу, фузаріозу та інших).

Тіснота. Кущі повинні мати вдосталь вільного простору, щоб отримати максимальний доступ до світла, води та поживних речовин. Насіння кущових і напівкущових сортів висівають широкорядним способом із шириною міжрядь 30–45 см, у рядку насіння висівають на відстані 10–15 см. Напіввиткі сорти висівають із шириною міжрядь 50–60 см.

Затінення. Культура потребує хорошого освітлення і добре росте, якщо висадити її на ділянці, яка щодня отримує 8–10 год. прямого світла.

Кислий ґрунт. Квасоля краще росте на нейтральних або слабокислих ґрунтах з pH від 6,2 до 7,5. Кислий ґрунт може пригнічувати ріст і робити рослини вразливими до хвороб.

Різкі перепади температур. Можуть спричинити стрес у рослин, що призводить до пожовтіння листя. Також дуже важливо висаджувати квасолю у нехолодний ґрунт: коли він на глибині 10 см прогріється до 12–15 градусів і мине загроза заморозків.

Шкідники і хвороби. На жаль, квасолю нерідко уражують шкідники та хвороби. Однією з найпоширеніших є антракноз. Це грибкове захворювання, що спричиняє появу темних плям на листі, стеблах і бобах. Уражені частини рослини жовтіють і в’януть. Бактеріоз — бактеріальна інфекція, що призводить до появи маслянистих плям на листі та бобах. Уражені рослини жовтіють і гинуть. Фузаріозне в’янення: грибкове захворювання, що уражує кореневу систему. Рослини жовтіють, в’януть, засихають і гинуть. Якщо висмикнути кущ і подивитись на корінь, то він буде бурим. Вірусні хвороби: можуть спричинити мозаїчність листя, деформацію бобів і загальне пожовтіння рослини. Хворі паростки повністю видаляють з ділянки та спалюють, доки хвороби не перекинулися на здорові.

Також варто згадати і шкідників квасолі, серед яких павутинний кліщ та попелиця. Вони висмоктують соки з листя, спричиняючи його пожовтіння.

Важливо! При посадці квасолі обов’язково слід дотримуватись сівозміни. Вирощування на одному місці протягом кількох років може призвести до накопичення в ґрунті збудників хвороб (фузаріозу та інших) і шкідників. Отож, можливо, авторка листа кілька разів поспіль висаджувала квасолю у заражений ґрунт. Хорошими ж попередниками стануть пасльонові, огірки, капуста.

Вибирайте стійкі до хвороб сорти квасолі. Забезпечуйте рослинам достатнє зволоження та освітлення. Регулярно підживлюйте грядки. Проводьте профілактичні обробки від хвороб і шкідників.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.