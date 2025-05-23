Апельсинове печиво — це ідеальний варіант, коли потрібно щось швидко приготувати до чаю. Тісто дуже просто готується, а сам десерт випікається за лічені хвилини, виходить дуже ароматним і довго не черствіє.

100 г вершкового масла

150 г цукру

близько 300 г борошна

1 чайна ложка розпушувача

2 маленькі яйця

цедра 1 апельсина

80 г апельсинового соку

дрібка ваніліну

дрібка солі

дрібка куркуми

цукрова пудра (для обкачування)

Масло заздалегідь дістати з холодильника, щоб було м’яким. До масла додати сіль, цукор, ваніль і цедру. Усе розтерти виделкою до однорідності. Додати яйця, перемішати. Влити апельсиновий сік, перемішати. Додати куркуму (на кінчику ножа) — вона не має смаку та запаху, але надасть випічці красивого насиченого кольору. Борошно з’єднати з розпушувачем. Всипати поступово в тісто. Усе розтерти виделкою. Тісто виходить липким і в’язким. Поставити в холодильник на 1 год., щоб стало більш щільним.

Деко застелити пергаментом. У глибоку маленьку миску висипати цукрову пудру. Набирати чайною ложкою тісто, руками формуючи кульку (розміром із волоський горіх). Зі всіх боків щедро обкачати печиво в цукровій пудрі. Викласти на пергамент.

Випікати в духовці, розігрітій до 180 градусів, приблизно 10–15 хв. Час випікання залежить від розміру печива.