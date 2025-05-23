Апельсинове печиво — це ідеальний варіант, коли потрібно щось швидко приготувати до чаю. Тісто дуже просто готується, а сам десерт випікається за лічені хвилини, виходить дуже ароматним і довго не черствіє.
- 100 г вершкового масла
- 150 г цукру
- близько 300 г борошна
- 1 чайна ложка розпушувача
- 2 маленькі яйця
- цедра 1 апельсина
- 80 г апельсинового соку
- дрібка ваніліну
- дрібка солі
- дрібка куркуми
- цукрова пудра (для обкачування)
Масло заздалегідь дістати з холодильника, щоб було м’яким. До масла додати сіль, цукор, ваніль і цедру. Усе розтерти виделкою до однорідності. Додати яйця, перемішати. Влити апельсиновий сік, перемішати. Додати куркуму (на кінчику ножа) — вона не має смаку та запаху, але надасть випічці красивого насиченого кольору. Борошно з’єднати з розпушувачем. Всипати поступово в тісто. Усе розтерти виделкою. Тісто виходить липким і в’язким. Поставити в холодильник на 1 год., щоб стало більш щільним.
Деко застелити пергаментом. У глибоку маленьку миску висипати цукрову пудру. Набирати чайною ложкою тісто, руками формуючи кульку (розміром із волоський горіх). Зі всіх боків щедро обкачати печиво в цукровій пудрі. Викласти на пергамент.
Випікати в духовці, розігрітій до 180 градусів, приблизно 10–15 хв. Час випікання залежить від розміру печива.
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