Орхідея фаленопсис — популярна рослина. Вона невибаглива у догляді, а цвісти може протягом кількох місяців безперервно. Існує незвичний спосіб поливу фаленопсисів з допомогою… кубиків льоду. Він допоможе вашій улюблениці зацвісти швидше. Можливо, тому, що рослина при цьому відчуває певний стрес, і це змушує її викидати квіткові стрілки. Отже, на поверхню вазона з орхідеєю кладуть 3 кубики льоду, але так, щоб не торкались стебел та листя. Нехай лід поступово розтане. Застосовують такий полив не частіше, ніж один раз на тиждень. До речі, заморозити воду можна з добривами. Однак! Уважно стежте за квіткою: щойно помітите, що їй щось не подобається, припиняйте експериментувати.

Щоб змусити орхідею зацвісти швидше, можна також на 5 днів помістити її у темне місце. Приблизно за 3 тижні вазон випустить бутони. Однак цей спосіб застосовують для здорових дорослих рослин. У цвітінні орхідей велике значення має циклічність. Фаленопсиси найчастіше цвітуть раз на рік, але дуже довго.