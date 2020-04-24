Ефект «термоса» виходить завдяки укутуванню м’яса під ковдрою і томлінню таким чином після приготування. Навіть найжорсткіша свинина виходить ніжною і м’якою. Таке м’ясо як святкова нарізка розлітається на ура.

* 1 кг свинини (без кістки)

* 1 л води

* 2,5 столової ложки солі

* столова ложка цукру

* голівка часнику

* 2 лаврові листки

* 3 горошини духмяного перцю

* чайна ложка чорного перцю горошком

У відповідну каструлю налити воду. Всипати сіль і цукор. Поставити на вогонь і довести до кипіння. Додати лавровий листок і перець. Додати головку часнику, розділену на часточки (разом з лушпинням). Дати покипіти 5 хв. Покласти цілим шматком м’ясо. Довести до кипіння, вогонь зменшити. Варити під кришкою 20–25 хв. Зняти м’ясо з вогню і добре укутати його ковдрою. Залишити так м’ясо на 12 год. Перед подачею охолодити в холодильнику. Потім дістати з бульйону, промокнути паперовими серветками. Порційно нарізати.

Діана ШЕПЕЛЬ.