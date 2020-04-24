Оскільки зараз багато хто працює віддалено з власної домівки, то стирається межа між буднями та вихідними, професійними обов’язками і відпочинком. Перед більшістю сімей постало питання: як поєднати роботу, побут і батьківство і не вичерпати свої внутрішні ресурси? Тут стануть у пригоді поради від фахівців Центру психосоціальної реабілітації при Національному університеті «Києво-Могилянська академія».

Домовтеся зі своїм «внутрішнім перфекціоністом». Багатозадачність, постійна концентрація посилює

навантаження на мозок і нервову систему. Що робити?

* Пишіть списки справ. Не тримайте все в голові.

* Дозволяйте собі відхилятися від плану.

* Якщо відчуваєте, що перенавантажені, викресліть зі списку завдань те, що не є життєво важливим. Запитайте себе: «А що станеться, якщо я цього не зроблю?» І пам’ятайте: не потрібно всі справи виконувати самостійно.

* Постарайтеся не звинувачувати і не злитися на себе, коли щось не виходить або виходить не так, як

хотілося б.

«Розділяємо і володарюємо». Коли потрібно водночас вирішувати і побутові, і робочі ситуації, можна зіткнутися із неможливістю контролювати або довести почате до кінця. Що робити?

* Розбивайте великі задачі на кілька етапів.

* Не забувайте хвалити себе за завершені справи. Коли ми задоволені результатом, то гормон дофамін допомагає нам відновити сили, і відчуваємо приплив енергії.

* Дякуйте дитині за те, що вона спокійно спала, допомагала, виконувала завдання, грала. Діти дуже чуйно на це реагують, повірте.

* Включіть до списку важливих справ те, що приносить задоволення, і починайте з цього.

Скажемо «НІ» вигоранню

* Робіть 5–10-хвилинні паузи – без думок про те, «що мені ще потрібно зробити», без телефону, соцме- реж, новин.

* Напишіть список того, що приносить задоволення і є ресурсом. Не забувайте приділяти цьому час.

* Споживайте новини дозовано, мінімізуйте інформаційний шум.

* Якщо відчуваєте перенапруження – сядьте зручно і дихайте – спостерігайте за своїм диханням.

* Навчайте дитину поважати особистий простір і піклуватися про себе. Поясніть, що вам потрібен час для себе.

* Знайдіть спільні заняття, які приноситимуть задоволення та користь вам і вашим дітям: кіно, мультфільми, настільні та активні ігри, малювання, рукоділля, зарядка, танці. Можна також залучати дітей до спільного приготування їжі, наприклад, разом зробити піцу, спекти печиво тощо.

* Не забувайте про повноцінний сон і харчування.

Бережіть себе та своїх рідних, залишайтесь вдома і будьте здорові!

Малюнок із соцмереж.