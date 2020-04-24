Коли ми сидимо, то зовсім не потребуємо, щоб спинні м’язи підтримували хребет. Поперековий відділ повністю розслаблений. При цьому виникає бажання закинути ногу на ногу. Подібну позу приймає більшість людей, які ведуть сидячий спосіб життя і можуть сидіти так годинами. (Особливо зараз, коли змушені працювати віддалено). За кілька років з’являються болі в спині та попереку.

Справа в тому, що людський хребет має 3 згини: шийний, грудний та поперековий. Нормальний фізіологічний стан поперекового відділу — увігнутий. Коли закидаємо ногу на ногу, поперековий згин вигинається, сідничні горби йдуть вперед, хребці розгортаються вправо або вліво залежно від того, яку ногу закинули, і видавлюються в протилежному напрямку.

Тому шкідливої звички потрібно позбавлятися, проявивши вольове зусилля. Якщо не вдається, придбайте або зробіть підставку для ніг і ставте на неї обидві ноги, щоб вони не були на підлозі. Також допомагають спеціальні стільці-коректори для постави. Від звичайних вони відрізняються тим, що при сидінні на такому стільці таз не висунутий вперед, задні м’язи не перенапружуються, і немає можливості закинути ногу на ногу. 