У переліку лікарських засобів, що входять до державної програми реімбурсації «Доступні ліки», віднедавна з’явилося 12 нових препаратів для пацієнтів із онкологічними захворюваннями — йдеться про лікарські засоби для лікування раку молочної залози, інформує МОЗ. Тобто їх можна отримати в аптеках безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом у межах Програми медичних гарантій.

До переліку «Доступних ліків» увійшли препарати з такими діючими речовинами:

— екземестан;

— летрозол;

— тамоксифен.

Тепер ці препарати переходять із централізованих закупівель у звичні для людей аптеки — і будуть доступні за програмою реімбурсації.

Це рішення має системний характер і спрямоване на те, щоб забезпечити стабільний, зручний і передбачуваний доступ до ліків для пацієнтів із раком молочної залози. Оскільки лікування цієї хвороби через зменшення естрогенів триває роками, можливість отримати препарати поруч із домом — без прив’язки до поставок чи кількості ліків у конкретній лікарні — підвищує безперервність лікування та якість життя людей.

Перехід до моделі реімбурсації також дозволяє оптимізувати систему закупівель: централізовані закупівлі зосереджуються на дорогих і високотехнологічних препаратах, а масові тривалі схеми лікування переходять у європейську логіку аптечної компенсації.

Аби перехід був комфортним, діє перехідний період — заклади охорони здоров’я продовжують використовувати централізовано закуплені раніше залишки цих препаратів до повного їхнього вичерпання.

Перелік доданих торговельних найменувань лікарських засобів можна знайти за посиланням: https://bit.ly/4hKqhiv

Алгоритм отримання ліків:

— зверніться до лікаря (терапевта, педіатра або сімейного лікаря), з яким укладено декларацію, та отримайте електронний рецепт;

— завітайте до аптеки з позначкою «Тут є Доступні ліки»;

— отримайте ліки безоплатно або з частковою доплатою за е-рецептом.