Спробуйте ще один спосіб оздоблення великодніх яєць, які будете використовувати в їжу, — за допомогою серветок. Без барвників і хімії, адже клей для приклеювання будемо використовувати натуральний — яєчний білок. Добре виглядатимуть на великодніх яйцях квіткові, весняні мотиви, листочки, пташки тощо.

Вам знадобляться:

* білі варені яйця

* білок сирого яйця

* серветки з дрібним малюнком

* плоский пензлик

Серветки можна використовувати різні — від простих одношарових до багатошарових (в останньому випадку потрібно відокремити шари і використовувати тільки верхній). Фрагменти серветок потрібно акуратно вирізати тонкими ножицями, це особливо важливо, якщо тон серветки темніший білої шкаралупи.

Яєчний білок, який використовуєте замість клею, не варто збивати в піну, — на яйці залишаться бульбашки, і робота буде виглядати неакуратно. Просто розмішайте білок виделкою, щоб розбити його структуру, не допускаючи спінювання. Виріжте потрібні фрагменти дрібних візерунків у серветки. Врахуйте, що більший вирізаний вами рисунок, то складніше його буде приклеїти рівно, адже яйця мають опуклу форму. Прикладіть шматочок серветки до яйця. Промастіть білком за допомогою пензлика поверх серветки, акуратно наносячи клейову масу від середини серветки до країв. Розгладьте складочки, щоб картинка лягала рівно і повторила форму яйця. Приклеївши один елемент, переходьте до іншого, також розрівнюючи його і закріплюючи зверху шаром «клею». Постарайтеся, щоб під серветкою не залишилися бульбашки повітря. Оклейте таким чином всі яйця. Дайте їм висохнути, а потім ще раз покрийте повністю білком для закріплення. Після чого дайте яйцям повністю висохнути. Білок сохне швидко — буквально 5–10 хв.

Діана ШЕПЕЛЬ.