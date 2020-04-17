Через пандемію коронавірусу в зоні ризику опинилася сім’я. Адже люди застрягли у стані невизначеності, побоюються за власне здоров’я та майбутнє, страшаться фінансової кризи, ще й змушені перебувати разом 24/7 часто на дуже обмеженій території, отож у родинах значно зросла кількість конфліктів і сварок.

Як пережити карантин і не зруйнувати стосунки, а навпаки – навіть покращити їх, радить Павло ГОРБЕНКО, сімейний психолог, спеціаліст Центру психосоціальної реабілітації при Національному університеті «Києво-Могилянська академія»:

– До мене звертаються пари з проханням «продіагностувати» їхстосунки. Взагалі, третій особі, навіть психотерапевту, важко визначити, що для них є нормою, а що – ні. Скільки існує пар, стільки й норм. Якщо вас влаштовує те, що відбувається з кожним у стосунках, то це і є найкращим показником їх якості. Тому зазвичай пропоную спробувати самим партнерам трохи «погратись» у відносини й оцінити, як себе в них почувають. Пропоную і читачам «Порадниці» пройти цей експрес-тест, який допоможе поліпшити взаємодію у ваших стосунках.

Тож, вихідні умови: ви з партнером спокійні, маєте 10 хв. часу і тихе місце, де вас не відволікатимуть. Станьте обличчям одне до одного, на відстані трохи більше витягнутої руки. Заплющіть очі. Що відчуваєте? Спокій? Тривогу? Що хочеться зро бити? Збільшити дистанцію? Пересвідчитись, що партнер не втік? Відмітьте це про себе.

Потім не домовляючись і не розплющуючи очей, дуже повільно знайдіть своїми долонями долоні партнера й «познайомтесь» з ними, торкаючись та «досліджуючи» їх. Ви берете ініціативу у свої руки, чи чекаєте, коли вас «знайдуть»? Намагаєтесь проявити фантазію чи обмежуєтесь офіційним діловим рукопотисканням? А що зараз відчуваєте – азарт, ніжність, цікавість, смуток?..

Спробуйте трохи поекспериментувати із взаємодією (але пам’ятаєте – тільки долонями!). По черзі керуйте долонями одне одного і слідуйте за партнером. Тепер через взаємодію долонь дайте партнеру відчути, що володієте певною силою. Покажіть, що кожен із вас може не піддаватися і наполягати на своєму. Можна навіть трохи «поконфліктувати», «посперечатись», але потім «помиритися».

І врешті-решт – через контакт долонь подякуйте партнерові за все, що прожили разом, і так само повільно завершіть ваш контакт руками й поверніться у початковий стан. Що відчуваєте зараз? Можете відкривати очі.

Неважко помітити, що етапи, які проживаєте з партнером у вправі, символічно відображають етапи стосунків, через які ми всі проходимо. Спочатку знаходимось кожен у своєму власному просторі, наодинці з собою. Потім відбувається знайомство, далі – романтичний період «відкриття» партнера, з’являється досвід взаємодії, потім проявляються певне суперництво, яке завершується примиренням.

Після вправи поставте собі й обговоріть із партнером кілька запитань. Що було приємним? Що не сподо- балося, чого бракувало? А чого було забагато? А можливо, помітите цікаві паралелі зі своїми реальними стосунками, і це теж може бути темою для обговорення.

Чи схоже те, як ви себе вели у вправі, з тим, як поводитесь у житті? А що було б, якби на певному етапі повелися не так, як завжди? От і спробуйте наступного разу. І ще. Зверніть увагу , як відреагував ваш партнер на пропозицію спробувати вправу. Якщо погодився, то можете вже порадіти за себе. Якщо у вашій парі є місце для експерименту, це вже є доволі яскравою ознакою довіри у ваших стосунках.

Не забудьте міцно обійняти свого партнера і подякувати за те, що він у вас є! Творчості і натхнення у ваших стосунках!