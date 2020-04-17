Оскільки зараженню небезпечним коронавірусом піддаються люди зі слабким імунітетом, нагадаємо, що таке імунітет і що потрібно робити, аби підвищити стійкість організму до інфекцій.

У роботі імунної системи беруть участь органи, тканини і клітини із сотнями різних рецепторів. Вони виконують величезну кількість завдань — від загоєння невеликої ранки до знищення ракових клітин. Головним завданням імунітету є стійкість організму до інфекцій і знищення всього, що йому чуже і несе загрозу.

Імунна система тісно взаємодіє з нервовою та ендокринною, а також регулюється самостійно. Тому підвищити імунітет за допомогою якогось одного засобу неможливо. А ось нашкодити їй можна, ведучи неправильний спосіб життя.

«Потрібно розуміти, що немає кнопки, на яку можна натиснути, і імунітет стане міцним. Наш стан здоров’я та імунітету багато в чому визначають такі фактори, як раціональне харчування, повноцінний сон і відпочинок, фізична активність, уникнення стресів і позитивне мислення, — розповідає лікар методист Київського міського центру громадського здоров’я, кандидат медичних наук Отто СТОЙКА. — Люди, які мають критичне мислення і здатні сприймати дійсність спокійно, відмежовуючись від інформації, на яку вони не здатні впливати, а також мають дружнє спілкування, щасливіші, у них кращий імунітет і стан здоров’я.

ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ІМУНІТЕТУ ДОТРИМУЙТЕСЬ ТАКИХ ПРИНЦИПІВ:

У харчуванні повинні переважати різноманітність і збалансованість, адже їжа — основне джерело вітамінів і мікроелементів. Потрібно їсти більше зелені, овочів, заморожених ягід. Вони мають становити половину денного раціону. А вуглеводи — четверту його частину. Це цільнозернові крупи, а не мюслі, пластівці та чипси, та макаронні вироби з твердих сортів пшениці. В якості білків рекомендується вживати несмажене м’ясо птиці, яловичини, рибу, бобові, горіхи, насіння, яйця.

У харчуванні мають переважати рослинні жири, особливо оливкова олія. Серед рідин на перше місце можна поставити воду, потім — зелений чай, фіточаї, настояні й несолодкі узвари, компоти.

Дієтологи радять у весняний період приймати вітамін D3. Він міститься в морській рибі, але цього недостатньо. Порадившись з лікарем, можна визначитися з дозою та приймати цей вітамін (приблизно 800—1000 МО на добу). Людям, які вживають мало тваринних білків, дотримуються посту, рекомендується приймати ще вітамін В12. Інші вітаміни ми повинні отримувати з харчуванням. Вітамін С міститься практично у всіх овочах. Він є в квашеній капусті, шипшині, яку можна запарювати в термосі. Спеції також є джерелом вітамінів і мікроелементів, особливо імбир, куркума, яка засвоюється краще, якщо вживати її з чорним перцем.

Здорове харчування має бути систематичним. Але при цьому не можна нехтувати іншими факторами. Підхід повинен бути комплексний. Вважається, якщо людина не висипляється, її імунітет значно слабшає. А люди, які займаються фізичною працею, роблять вправи, пробіжки, гуляють на свіжому повітрі, мають краще психічне і фізичне здоров’я. Рух створює підґрунтя для сильного імунітету».

До ослаблення ефективності імунної системи призводять фактори, на які люди можуть впливати самі: куріння, хронічні захворювання, наприклад, риніт, гастроезофагеальний рефлюкс, симптомом якого є печія, бронхіальна астма, хронічні інфекції — приміром, карієс. Захист від інфекцій підвищиться, якщо позбутися шкідливих звичок та не задавнювати хронічні захворювання.