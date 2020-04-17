Цього року світ зустрічає Пасху в умовах карантину. І хоча церковнослужителі закликають вірян лишатися вдома, великодня служба пройде в церквах і християни зможуть долучитися до неї через онлайн-трансляції.

Безумовно, це безпрецедентні заходи, спричинені складною ситуацією внаслідок епідемії. І в цих важких умовах митрополит ПЦУ Епіфаній закликає кожного, перебуваючи вдома, в усамітненні, як це робили пустельники і затворники, долучитися до спільних молитов та лишатися в нерозривній єдності з Церквою Христовою. Єднатися в молитві через трансляцію закликав напередодні Великодня і глава УГКЦ Святослав ШЕВЧУК.

Аби це величне свято не пройшло повз нас, коли маємо лишитися вдома, православні, римо- та греко католики пропонували й пропонують не лише трансляції богослужінь, але й радять запалити свічку, помолитися в сімейному колі, провести родинне читання Біблії та порозмірковувати над прочитаним. Власне, сім’я – це теж церква, бо як казав Христос: «Де двоє чи троє зберуться в ім’я Моє, там і Я серед них».

«Але пасхальна радість буде! Воскреслий Христос до нас прийде. Це тимчасові обставини, які ми разом свідомо мусимо пережити. Настане день, коли ми всі разом повернемося до наших храмів і спільнота Церкви у видимий спосіб славитиме Господа Бога», – запевнив глава УГКЦ.

Подібні карантинні заходи запроваджуються і в інших країнах. У Ватикані, наприклад, усі великодні богослужіння Папи Римського Франциска відбувалися в онлайн-режимі без присутності вірян.

Елладська православна церква, зібравши Священний синод у режимі телеконференції, вдалася до унікального рішення – хоча пасхальна служба й відбудеться з 18 на 19 квітня, проте її повторять у ніч з 26 на 27 травня, аби віряни могли її відвідати.

А в Ізраїлі на період святкування Песаху навіть вдалися до запровадження комендантської години і заборони міжміського транспорту.

Марина ЧОРНА, релігієзнавець.