Завдяки заварному тісто паски (та й інша дріжджова випічка) росте ще краще, набуваючи легкості та пористості, а готові вироби довго залишаються свіжими і не черствіють.

* 380–400 г борошна

* 15 г свіжих дріжджів

* 250 мл молока

* 100 г цукру

* 100 г вершкового масла

* 2 яйця

* чайна ложка ванільного цукру (або дрібка ваніліну)

* чверть чайної ложки солі

* 100 г родзинок

Глазур:

* 180 г цукрової пудри

* білок 1 яйця

* столова ложка соку лимона

* кольорова присипка

У миску налити 50 мл теплого молока, додати столову ложку цукру і дріжджі. Перемішати, щоб цукор і дріжджі розчинилися. Залишити хвилин на 15–20 в теплі, доки суміш перетвориться в легку пінку. Для заварної основи в невелику каструльку налити 200 мл молока, додати 50 г вершкового масла. Поставити посуд на середній вогонь і, помішуючи, довести до кипіння. У киплячу суміш насипати 3 столові ложки з гіркою (від загальної кількості) борошна. Швидкими круговими рухами перемішати, щоб борошно заварилося і суміш стала однорідною, без грудочок. Заварний основу остудити до теплого стану. Перелити дріжджову масу до теплої молочно-борошняний заварці. Добре перемішати. В результаті виходить опара, що за консистенцією нагадує густу манну кашу. Прикрити посуд рушником і залишити в теплі на 20–30 хв., щоб об’єм збільшився вдвічі. У миску для замішування тіста вбити яйця, додати цукор, ваніль. Збити все до пишності: міксером або вінчиком. Перекласти заварну опару до яєчної маси. Все перемішати, суміш стане доволі рідкою. Всипати борошно, що залишилося, додати сіль. Перемішати все до гладкості. Коли тісто стане однорідним, поступово (по маленькому шматочку) ввести 50 г м’якого вершкового масла (заздалегідь дістати його з холодильника). Коли все масло буде додано, тісто інтенсивно вимісити мінімум 10 хв. Має вийти м’яке, трохи липке тісто, але воно добре тримає форму. Тісто округлити. Прикрити миску рушником і дати підійти в теплі близько 1 год. Родзинки залити окропом на 5 хв., воду злити. Родзинки просушити. Багато хто із господинь пересипають їх борошном, струсивши надлишок — для більш рівномірного розподілу родзинок по тісту. Вмішати родзинки в тісто. Знову округлити тісто і дати йому вирости в два рази. Знадобиться 50–60 хв. Акуратно обім’яти, розділити на 3 частини. Округлити і покласти у форми для випічки. Із вказаної кількості інгредієнтів виходить 3 невеликих паски. Форми заздалегідь змастити олією. Прикрити заготовки рушником, відправити на розстоювання в тепло на 45 хв. (до збільшення в два рази). Випікати заварні паски в розігрітій до 180 градусів духовці 30–35 хв. Готовність перевірити шпажкою — вийшла з тіста сухою, значить готово. Дати паскам хвилин 5–7 охолонути у формах, після чого вийняти і охолодити на подушках (поклавши на бік), щоб вони не просіли.

Для глазурі білок трохи збити виделкою або вінчиком в мисці. Потім буквально по 1 столовій ложці додати цукрову пудру, ретельно перетираючи. Влити лимонний сік і розтерти глазур до гладкості. За допомогою ложки нанести цукрову глазур на паски і прикрасити кольоровою посипкою. Через 2 години шапочки затвердіють і не будуть липкими.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.