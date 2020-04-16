Впевнені, ви знаєте, як фарбувати яйця в цибулинні, але, можливо, щороку ви робите це одним і тим саме перевіреним і найпростішим способом — занурюєте їх в цибулевий відвар, відварюєте, охолоджуєте, дістаєте. Виходить справді дуже красиво. Але ж можна зробити ще красивіше! Пропонуємо кілька перевірених нами варіантів, як, використовуючи саме лише лушпиння цибулі, отримати водночас найрізноманітніші візерунки.

ШКРЯБАНКИ, АБО ВИДРЯПУВАННЯ ВІЗЕРУНКА



Шкрябанки (дряпанки) — нанесення візерунка на пофарбовану шкаралупу шляхом видряпуванням за допомогою гострого предмета. Робити рисунок можна великим цвяхом, гострим шилом, канцелярським ножем, циганської голкою… На вже пофарбоване яйце гостро відточеним олівцем нанесіть рисунок. Він на дряпанці може бути будь-яким, на відміну від писанки з її чітко традиційними геометричними візерунками. Вістрям продряпайте контури рисунка — знімаючи пофарбований шар, проявиться біла шкаралупа. Для створення відтінків всередині контурів видряпують рисунок з меншим натиском на шкаралупу — так отримаєте бежеві або світло-бежеві тони. Ескіз зітріть резинкою. Таким чином можна намалювати все, що завгодно — починаючи від елементарних орнаментів і закінчуючи складними великодніми символами.

МЕРЕЖИВНІ РОЗПИСИ



Все просто — перед тим, як опустити білі варені яйця в каструлю з цибулевим відваром, щільно, але в один шар оберніть їх смужками фактурного мережива. Мереживо має бути вологим — так воно краще натягується і не зісковзує з яйця. Зафіксувати його можна за допомогою нитки та голки. Після того, як проварите яйця у відварі (від 15 хв.) і знімете мереживо, зможете помилуватися красивим ажурним відбитком на поверхні пасхального частування. Найважливіше — підібрати підходяще мереживо, воно має бути доволі щільним (тюль не підходить) з фактурними краями і невеликим ажуром.

В СІТОЧКУ



Також для нанесення красивого візерунка на білі яйця можна використовувати різні капронові сітки з дрібними чарунками. Часто в таких сітках продають картоплю, цибулю та інші овочі-фрукти. Відріжте невеликий шматочок сітки, обмотайте яйце і зав’яжіть нитками. Відправляйте варитися в лушпиння (від 10 хв.). Виходить дуже оригінальний рисунок. Візерунок буде відрізнятися також від того, як розташована сітка на яйці.

ГЕОМЕТРИЧНІ ЛІНІЇ З ІЗОЛЯЦІЙНОЮ СТРІЧКОЮ



З її допомогою мoжна зробити великодні яйця з чітким орнаментом. Ізоляційну стрічку мoжна намoтати смужками, вирізати з нeї фігури, кружечкі, квіточки, зірки. Для наклеювання ізоляційної стрічки варeні яйця мають бути обов’язково сухими. Справедливості заради треба сказати, що ножицями нарізати тонкі смужки ізоляційної стрічки не дуже зручно, краще лезом. Наклейте ізоляційну стрічку на поверхню (дошку, наприклад), а потім лезом під лінійку у вас вийде нарізати доволі тонкі смужки, які потім приклеюють. Відваріть яйця з нанесеними візерунками до потрібного вам кольору. Стрічка під час варіння не відпадає. Коли дістанете яйця, охолодіть і відклейте смужки. Приклеєна до шкаралупи стрічка чудово захищає білі ділянки від фарби.

РИСОВІ КРАПЛИНКИ



Зі шматочка марлі (бинта, капрону) зробіть невеликий мішечок і насипте в нього трохи крупи. Потім варене яйце зволожте і прокачайте його по рисовим зернам, розподіляючи крупу по всій площині яйця. Зерна пристануть до вологої шкаралупи, потім яйце акуратно загорніть в марлю або капрон. Відправте яйця варитися в цибулевий відвар. Крім рису можна використовувати також інші крупи (перловку, горох), але такі, що не швидко розварюються. Потім яйця дістаньте і відразу ножицями зріжте марлю, видаляючи залишки зерен. На тих місцях, де була крупа, намалюються красиві дрібні точки, рисочки, палички-кружечки.

Порада: для рівного кольору відвар необхідно процідити — і варити яйця в рідині без лушпиння цибулі.

Душевного вам свята!

Діана ШЕПЕЛЬ.